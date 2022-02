Mieterstrom-Modell: Kompliziert und wenig erfolgreich

In Deutschland gibt es mittlerweile knapp zwei Millionen Photovoltaikanlagen. Das sind Kraftwerke, die das Licht der Sonne in Strom verwandeln. Rund neun Prozent des deutschen Strombedarfs decken sie derzeit ab. Ein Großteil der Anlagen ist auf Dächern installiert und versorgt damit, zumindest teilweise, die Hausbewohner mit Strom.

Das Ausbaupotential ist allerdings immer noch gewaltig. Würden alle Dächer in Deutschland zur Stromerzeugung genutzt, könnte damit ein Mehrfaches des aktuellen Strombedarfs im Land gedeckt werden.

Mieterstrommodell erfüllt bislang nicht die Erwartungen

Um den weiteren Ausbau der Photovoltaik zu unterstützen ist 2017 das sogenannte Mieterstrommodell eingeführt worden. Damit sollen Hausbesitzer, die ihre Immobilie vermieten, motiviert werden, eine Solarstrom-Anlage zu installieren, um damit ihre Mieter mit Strom zu versorgen.

Allerdings ist das so kompliziert, dass bislang von keinem Erfolg die Rede sein kann: Nur wenige tausend Mal ist das Mieterstrommodell umgesetzt worden. Und hat damit nicht ansatzweise die Erwartungen erfüllt. Die Umsetzung ist zu aufwändig und nicht wirklich wirtschaftlich. Und das obwohl die Grundidee ganz simpel ist.

Auch Mieter sollen von der Energiewende profitieren

Denn nicht nur der klassische Häuslebesitzer soll in Deutschland Strom günstig auf dem eigenen Dach erzeugen können, so die Hausbesitzer-Vereinigung Haus und Grund, sondern auch Mieter sollen Strom vom "eigenen" Dach bekommen können.

"Strom der aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, und zwar in einem Gebäude, sollte möglichst an die Bewohner des Hauses, also auch die Mieter des Hauses, geliefert werden können." Kai Warnecke, Hausbesitzer-Vereinigung Haus und Grund

Das sei zum einen gut für Umwelt und es könnte darüber hinaus ein interessantes Zusatzgeschäft für Vermieter sein, aber auch den Mietern Vorteile bringen, so die Verbraucherzentrale NRW.

"Wenn die jetzt auch die Möglichkeit haben hier darüber aktiv, zumindest in einem kleinen Rahmen, an der Energiewende zu partizipieren, dann ist das eine sinnvolle Sache." Udo Sieverding, Verbraucherzentrale NRW

Vermieter hat Pflichten wie ein Energieversorger

Allerdings hat das bisherige System erhebliche Tücken. Denn der Vermieter muss, um den Strom an seine Mieter verkaufen zu können, erhebliche Auflagen erfüllen, so Warnecke. Nach geltendem Recht müsse jeder, der Strom produziert und ihn verkaufen möchte, "Stromunternehmer" werden müsse. "Da ist es gleichgültig, ob man eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat oder ein Atomkraftwerk um die Ecke betreibt."

Schwierigkeiten die auch Verbraucherschützer Sieverding sieht. Der Vermieter müsse sich als Mieterstromanbieter bei der Bundesnetzagentur als Energieversorgungsunternehmen anmelden. "Ein Vermieter, der seinen Mietern Strom liefert, bekommt darüber den gleichen Status wie das Stadtwerk oder andere große Energieversorger. Mit allen Meldepflichten und so weiter."

Ein Verwaltungsakt, den in den vergangenen knapp fünf Jahren bislang eigentlich nur Überzeugungstäter oder größere Immobilienunternehmen gewagt haben – für deutschlandweit lediglich ein paar tausend Häuser.

Mieter sollen eigenen Strom günstiger bekommen als vom Grundversorger

Ein Hindernis ist aber nicht nur die geschäftliche Abwicklung. Eine Photovoltaikanlage auf einem Dach lohnt sich bei den stark gesunkenen Fördersätze finanziell nur noch, wenn ein großer Teil des Stroms gleich selbst genutzt wird. Für den Vermieter, der meist nicht vor Ort wohnt, ist dies nur bedingt möglich.

Wichtig sei also, so der Verband Haus und Grund, dass der Strom, der im Rahmen des Mieterstrommodells auf dem Dach erzeugt wird, von den Mietern auch abgenommen werden müsse. Das lasse sich aber ja auch zum Vorteil des Mieters gestalten.

"Wir machen den Vorschlag, dass er nur zwei Drittel des Endkundenpreises vom regionalen Grundversorger bezahlt. In der Regel zahlt der Verbraucher ja so ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde. Und unser Vorschlag lautet, dass dann der Preis für den Mieter eben nur 20 Cent pro Kilowattstunde beträgt." Kai Warnecke, Haus und Grund

Allerdings würden die Mieter gleichzeitig noch ihre Verträge mit dem kommunalen Versorger oder einem anderen Stromlieferanten behalten, da eine Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in der Regel nicht in der Lage sei, den Strombedarf auch nur annähernd in Gänze zu decken.

Mieterbund kann sich mit Stromabnahmepflicht der Mieter arrangieren

Während die Verbraucherzentrale eine solche Strom-Abnahmepflicht für die Mieter ablehnt, kann sich Monika Schmid-Balzert, Geschäftsführerin des bayerischen Landesverbandes vom deutschen Mieterbund, damit anfreunden. Auch wenn man sich mit einem solchen "Kontrahierungszwang", wie es genannt wird, schwertue.

Den gebe es ohnehin schon bei anderen Nebenkosten wie zum Beispiel der Heizung. "Ich denke, wenn das, so wie von Haus und Grund vorgeschlagen, wirtschaftlich für die Mieter sinnvoll ist, spricht aus meiner Sicht nicht wirklich was dagegen." Denn einen günstigeren Anbieter auf dem Markt zu finden sei derzeit ohnehin schwierig. Und bei der Wärme habe der Mieter auch keine Wahl. Als Mieter könne man nicht entscheiden, ob man eine Ölheizung, eine Gasheizung oder lieber Fernwärme nehme.

Habeck will bei Mieterstrommodel nachbessern

Da grundsätzlich alle Beteiligten von der Idee des Mieterstrommodells überzeugt sind, auch in der Politik, soll es nun bald Nachbesserungen geben, wie Bundeswirtschaftsminister Habeck (B90/Die Grüne) angekündigt hat. Fachleute fordern dabei deutliche Vereinfachungen und ein wirtschaftlich sinnvolles Geschäftsmodell für Vermieter und Mieter.