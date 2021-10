Mieten in Südbayern steigen doch wieder an

Wohnen zur Miete muss man sich leisten können. Auch wenn sich die Preise im Frühjahr etwas entspannt hatten, so steigen sie jetzt wieder deutlich. Das Marktforschungsinstitut IVD Süd hat am Montag den "Marktbericht Wohnimmobilien Mietobjekte Bayern Herbst 2021" vorgestellt.

Mieten steigen im Schnitt um gut zwei Prozent

Im Schnitt sind die Mieten demnach für Wohnungen und Häuser in Bayern – egal ob gebraucht oder neu - seit dem Frühjahr zwischen rund zwei und 2,5 Prozent nach oben geklettert. Mit einer Ausnahme: Altbauwohnungen die vor 1945 gebaut wurden. Das Plus hier: lediglich 1,5 Prozent. Insgesamt sei von einer Entlastung überhaupt nichts zu spüren, so IVD-Leiter Stephan Kippes.

Spitzenreiter war in den vergangenen sechs Monaten Kempten mit einem Anstieg von fast zehn Prozent bei Bestandswohnungen. Ebenfalls über dem Schnitt liegen Schweinfurt (plus 4,5 Prozent), Augsburg (plus 3,1) und Aschaffenburg (plus 3,0).

Studenten kehren zurück an die Unis

Ein Faktor ist nach Analyse des Immobilienverbands die Rückkehr der Studenten an die Hochschulen und der damit verbundene Bedarf an Wohnungen. Mangelware in den Großstädten sind nach wie vor günstige Wohnungen.

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung des Immobilienverbands dagegen keinen nachhaltigen Effekt auf den Mietmarkt gehabt. "Man würde an der Kurve nicht erkennen, dass es Corona gibt", so Kippes.

Mieten für Reihenhäuser in den Städten steigen

Deutlich nach oben mit der Miete ging es auch grundsätzlich in zahlreichen bayerischen Großstädten. Exemplarisch nennt Kippes hier Reihenhäuser im Bestand. In Augsburg sei es von im Schnitt 1.330 Euro Miete auf 1.450 Euro hochgegangen. In Erlangen von 1.610 auf 1.660. Und in der teuersten Stadt Deutschlands, in München, kostet ein Reihenhaus mittlerweile 2.550 Euro Miete im Monat – ein Plus von 100 Euro.

Interessant sei dabei ein Blick auf Ingolstadt, so Kippes: Ingolstadt habe bei 1.150 Euro gelegen und sei jetzt auf 1.130 leicht nach unten gegangen. Dafür gebe es aber auch einen Grund: der Arbeitgeber Audi. Die Beschäftigten bekommen die Dieselkrise auch in der Familienkasse zu spüren.

Tendenz weiter steigend bei den Mieten

Und die Frage: Wie werden sich die Mietpreise bayernweit weiterentwickeln? "Es wird tendenziell eher Anstiege geben", so Marktforscher Kippes.