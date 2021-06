Mieten gehen nicht mehr so stark in die Höhe

Die Corona-Pandemie hat in den letzten sechs Monaten am Mietmarkt in Bayern Spuren hinterlassen, heißt es im IVD-Bericht. Dabei habe man die stärksten Veränderungen bei gemieteten Häusern registriert, insbesondere bei den gebrauchten.

Stärkste Veränderung bei gemieteten Häusern

Bei Reihenmittelhäusern etwa waren die Mieten im Herbst im Halbjahresvergleich noch um 3,5 Prozent teurer, im Frühjahr dagegen nur noch um 1,7 Prozent. Doch von einer nennenswerten Entspannung könne nicht gesprochen werden.

"Grundsätzlich haben wir eine klare Tendenz nach oben, aber wir haben als ungewöhnlichen Effekt, dass wir eine Abflachung des Steigerungswinkels haben. Dann haben sich zum Beispiel in Augsburg Reihenmittelhäuser wieder leicht verteuert. Von 1.320 auf 1.330 Euro, wenn man München anschaut: von 2.415 auf 2.450, und in Ingolstadt ist es marginal zurückgegangen von 1.160 auf 1.150 Euro des Objekts pro Monat." Stephan Kippes, IVD-Marktforschungsinstitut

So sieht die Prognose des Verbandes aus: Die Mieten werden sich wohl etwas gemäßigter entwickeln als in den Vorjahren - aber sie werden weiter ansteigen.