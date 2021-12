Das ändert sich 2022 bei Bauen und Wohnen

Im Freistaat ist der Wohnraum knapp. Das zeigt sich auch daran, dass die Staatsregierung kurz vor Weihnachten die Mietpreisbremse und einige andere Regelungen zum Mieterschutz auf vierzig neue Städte und Gemeinden ausgeweitet hat.

Nun fallen beispielsweise auch die oberbayerische Stadt Wasserburg, Gersthofen in Schwaben oder Lauf an der Pegnitz in Mittelfranken unter die Regelung. Hier dürfen künftig bei Neuvermietungen nicht mehr als zehn Prozent auf die ortsübliche Vergleichsmiete aufgeschlagen werden. Außerdem dürfen Langzeit-Mieten nur moderat erhöht werden und eine Eigenbedarfskündigung ist ausschließlich unter besonderen Umständen möglich.

Änderungen für Eigentümer

Aber auch für Immobilien-Besitzer ändert sich manches. Die Eichfristen für Warm- und Kaltwasserzähler werden auf sechs Jahre vereinheitlicht und die Corona-Regelung für Immobilienverwalter wurde verlängert. Das heißt: Der aktuell bestellte Verwalter soll bis August 2022 im Amt bleiben und auch der Wirtschaftsplan besteht fort. So sollen Wohneigentums-Gemeinschaften auch während der Pandemie handlungsfähig bleiben.

Energieeffizienz beim Bau beachten

Wer gerade baut, sollte sich mit seiner Energieeffizienz-Klasse beschäftigen: Wer sein Haus energetisch sanieren will, kann noch bis zum 31. Januar Anträge für die KfW-Bauklasse 55 stellen. Danach wird die von der umweltschonenderen Energieeffizienz-Klasse 40 abgelöst.