Miete frisst Bafög auf: Studierende leiden unter Wohnungsmarkt

Leonid ist gerade volljährig geworden und möchte Bauingenieur werden. Für diesen Traum ist er von Nürnberg nach München gezogen und hat gerade sein erstes Semester abgeschlossen. Aber so richtig gut lief es bisher nicht. Die ganze Zeit über hat er Geldsorgen. Vor allem, weil seine Miete so hoch ist. "Ich wohne in Allach, also am Westrand von München, in einer WG und zahle 650 Euro pro Monat", erzählt Leonid. "Da schimmeln zwar die Wände, aber wir verstehen uns gut."

Zu wenig Bafög: Kein Geld für einen Schreibtisch

Jeden Monat gehen damit 90 Prozent seines Berufsausbildungs-Förderungs-Zuschuss (Bafög) nur fürs Wohnen drauf. Den Rest nutzt Leonid, um das MVV-Ticket zu finanzieren, mit dem er zur Uni kommt. Zum Leben bleiben etwa 300 Euro Kindergeld und Halbwaisenrente. Das Nervige, sagt Leonid, sind nicht die schimmeligen Wände, sondern dass überall Chaos herrsche in seiner Bleibe. Er habe einfach kein Geld und keine Zeit, um sich einen Schrank zu besorgen, oder einen Schreibtisch. Seine Arbeiten erledigt er auf dem Bett.

Umfrage: 90 Prozent des Bafögs geht für Miete drauf

So wie Leonid geht es einigen Studierenden in Deutschland. Vor allem in den süddeutschen Großstädten, also dort, wo die Mieten besonders hoch sind. Laut einer Umfrage des Wohnungssuch-Portals Immowelt ist München die teuerste Stadt überhaupt für Studierende: 90 Prozent des Bafög-Zuschusses nur für das Dach über dem Kopf auszugeben, ist hier die Regel. Die Durchschnitts-Kaltmieten für 40 Quadratmeter liegen bei 780 Euro. Etwas weniger angespannt ist es laut den Zahlen in Ingolstadt, Erlangen und Rosenheim.

Kritik: Kein Wohngeld für Studierende

Die Ausgestaltung des Bafögs wird schon seit langem kritisiert. Denn es ist nicht nur so, dass jeder Bafög-beziehende Mensch, der außerhalb der elterlichen vier Wände wohnt, pauschal 325 Euro Zuschuss bekommt – unabhängig davon, wie hoch der Mietenspiegel in der Hochschulstadt liegt. Studierende sind zusätzlich noch vom Wohngeld ausgeschlossen. Ausnahmen gibt es nur in Urlaubssemestern oder für Studierende ab 30. Dabei haben sich laut statistischem Bundesamt die monatlichen Ausgaben fürs Wohnen in den vergangenen zehn Jahren um 185 Euro auf 923 Euro erhöht.

Monatelange Wartezeiten für günstige Wohnheimzimmer

Studierende können maximal 860 Euro Bafög-Zuschuss bekommen, und da ist die Wohnpauschale schon mit drin. Beim Studentenwerk in München kennt man die Problematik. Die Wohnungsvermittlungsbörse ist permanent überlastet. Die Wartezeiten für ein Zimmer im Wohnheim, das günstiger ist, liegen zwischen einem und fünf Semestern.

Aktuell dauert es sogar noch länger, weil nach dem Brand in der Studentenstadt Anfang 2021 noch immer 1.000 Appartements auf ihre Restaurierung warten. In der Bafög-Beratungsstelle empfiehlt man den Studierenden, sich noch einen Nebenjob auf 450-Euro-Basis dazu zu suchen. Fast alle, so heißt es, müssen das auch machen.

Bafög: Regierung plant Verbesserungen

Die Forderung, das Bafög lebensnäher zu gestalten, gibt es schon sehr lange. Tatsächlich aber ist an der Wohnpauschale von 325 Euro in den vergangenen Jahren nichts geändert worden. Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag aber angekündigt, das BAföG an die Lebensrealitäten in den Studienstädten anzupassen. Bisher wurde immerhin der Antrag digitalisiert.

Zusätzliche Geldquellen: Minijob, Studienkredit, Stipendium

Zusätzlich gibt es für Studierende noch die Möglichkeit, sich für ein Stipendium zu bewerben. Das darf neben Bafög und Minijob noch bis zu 300 Euro zusätzlich pro Monat einbringen, auch hier gibt es eine extra Beratung. Ansonsten gibt es noch Studienkredite von der KfW-Förderbank, die auch zur Überbrückung von Phasen ohne Geld beantragt werden können. Die sind allerdings verzinst und zu hundert Prozent zurückzuzahlen. Etwa jeder vierte Studierende entscheidet sich für diese Option.

Betroffene sind genervt

Leonid, der angehende Bauingenieur, kennt all diese Möglichkeiten. Allerdings hat er mit dem Studentenwerk keine sonderlich guten Erfahrungen gemacht und entsprechend keine große Lust, sich wieder dorthin zu wenden. Denn als er zum Studienbeginn den Bafög-Antrag gestellt hat, dauerte es vier Monate, bis er endlich eine Antwort bekam. Allerdings gab es da noch Nachfragen und es dauerte wieder einen Monat, bis endlich das Geld mit der Nachzahlung auf seinem Konto landete.

Jetzt, in den Semesterferien, fährt er jeden Tag von Allach auf den Campus, um in der Mensa das günstige Essen zu bekommen. Wenn er 200 Euro mehr zum Leben hätte, sagt er, dann müsste er sich nicht ständig Gedanken machen, was er sich leisten kann und was nicht. Dann könnte er sich besser auf sein Studium konzentrieren – und sich zum Beispiel ein Tablet besorgen, so wie die meisten seiner Kommilitonen auch.