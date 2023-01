Mietbüros im alten Dorfwirtshaus

Mietbüros gibt es schon in der Region

Mietbüros gibt es in der Region schon in anderen Orten, bisher vor allem in Gründerzentren, zum Beispiel im GREG in Freyung, wo ein großer Co-Working Space mit 12 Arbeitsplätzen eingerichtet ist. In Passau kann man sich seit Sommer 2020 im "INN-Kubator" einen von 20 Schreibtischen mit Internetzugang mieten. Das Zehnerticket kostet dort 60 Euro, ein einzelner Tag alleine 20 Euro, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.

Die Plätze seien gut gebucht, heißt es, zum Beispiel von Freiberuflern ohne eigenes Büro oder als Alternative zum Homeoffice. Auch einen Meetingraum für ein größeres Treffen gibt’s hier zu mieten. In der Bayerwaldgemeinde Grainet hat ein Münchner – ähnlich wie in Rinchnach – das leerstehende alte Dorfwirtshaus gekauft und dort seine Uhrmacherwerkstatt eingerichtet. Weitere Räume sind an einen jungen Unternehmer vermietet, der ebenfalls Mietbüros anbietet und sogar einen Büroplatz mit angehängtem Film-und Fotostudio.

Mietbüros in Viechtach wieder geschlossen

In Viechtach hat eine junge Werbeagentur schon 2016 Co-Working Spaces angeboten, dann aber das Ganze wieder aufgegeben. Der Aufwand sei zu groß geworden und nach dem Umzug in ein anderes Haus ergab es sich nicht mehr, sagt der Agenturchef. Aber man bekomme bis heute Anfragen, obwohl man keine Mietbüros mehr anbietet.