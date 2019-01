Miet-Gewinnmaschine - wie Vonovia mit Nebenkosten Kasse macht

Immer wenn Franz Obst sein Mietshaus im Münchner Norden betritt, packt ihn die Wut. Denn sein Vermieter Vonovia SE, das deutschlandweit größte private Wohnungsunternehmen, hat die Nebenkosten drastisch erhöht. Seit Jahren geht das so. Unter anderem für die Berechnung eines Objektbetreuers, der in der Wohnanlage Kontrollgänge durchführt.

"Hier beginnt der Kostenwahnsinn. Die Vonovia berechnet: Lichtschalter drücken 12,27 Euro, Pickerl kontrollieren vom Feuerlöscher 12,27 Euro, Sauberkeit 12,27 Euro, Schlosskontrolle 12,27 Euro. Und das berechnet uns die Vonovia in der Betriebskostenabrechnung pro Haus." Franz Obst, Mieter von Vonovia SE

Franz Obst wird skeptisch, als die Betriebskostenabrechnung für 2013 plötzlich recht hoch ausfällt. Der Rentner recherchiert und stellt fest: Die Kosten für die Betreuung der gesamten Anlage durch einen Hauswart waren innerhalb eines Jahres von 20.000 auf 60.000 Euro gestiegen - eine Erhöhung von 300 Prozent.

"Ich fühle mich als Mieter gegenüber der Vonovia zumindest überfordert. Weil: Diese Abrechnung, die mir zur Verfügung gestellt wird oder vorgelegt wird zur Bezahlung, nicht nachvollziehbar ist." Franz Obst, Mieter Vonovia

Gewinn-Maximierung durch zusätzliche Dienstleistungen

Vor fünf Jahren entdeckt der Wohnungskonzern ein neues Geschäftsfeld. Viele bislang extern vergebene Dienstleistungen werden von nun an vom Unternehmen selbst erledigt. Zu diesem Zweck gründet die Vonovia SE etliche Tochterfirmen wie: Vonovia Technischer Service für Reparaturen, Vonovia Immobilienservice für Hausmeisterdienste, Deutsche Multimedia Service für den Kabelanschluss, oder Vonovia Wohnumfeld Service für Außenanlagen.

Die Strategie: Die Profite für die Dienstleistungen streicht der Mutterkonzern ein. Die Bündelung der Dienstleistungen diene der Qualität - und der Zufriedenheit der Mieter, heißt es von der Unternehmensleitung:

"Wenn wir zufriedene Mieter haben, haben wir auch zufriedene Aktionäre. Und wenn unsere Mieter unzufrieden sind, dann werden auch die Kosten höher und unsere Aktionäre unzufrieden. Insofern: Zufriedene Mieter sind die Basis für zufriedene Aktionäre und ein stabiles Geschäft." Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender Vonovia SE

Verschleierungsversuche?

Von zufriedenen Mietern der Vonovia SE können die Mietervereine nicht berichten. Im Gegenteil: Überall häufen sich die Klagen über stark gestiegene Nebenkosten - und über intransparente Abrechnungen.

"Vonovia versucht das zu verschleiern. Wenn man also bei den Betriebskosten die Belegeinsicht haben will, dann ist es überhaupt sehr, sehr schwierig, welche zu bekommen. Der normale Mieter schafft das sowieso nicht. Aber wenn wir dann die Unterlagen mit Druck bekommen, dann kriegen wir normalerweise einen Kasten mit Belegen: nicht geordnet, um uns auch möglichst viel Arbeit zu machen, damit wir sehen, wie das zuzuteilen ist. Wenn man dann sagt, die Belege passen nicht zu den Betriebskosten, wir finden nicht den Schlüssel, wie ihr das umgelegt habt, dann wollen sie uns auch im Dunkeln lassen. Und sagen: Da haben wir so ein System und das wollen wir euch auch nicht im Einzelnen erklären." Volker Rastätter, Geschäftsführer Mieterverein München e.V.

Ein Interview zur Abrechnungspraxis bei Vonovia SE lehnt das Unternehmen ab - aus "Termingründen". In einer schriftlichen Stellungnahme teilt der DAX-Konzern mit:

"Grundsätzlich ist es unser Anspruch, Nebenkostenabrechnungen transparent, nachvollziehbar und richtig zu erstellen. Fehler korrigieren wir selbstverständlich. Das Leistungsverzeichnis stellen wir gerne zur Verfügung." Stellungnahme Vonovia SE

Eine Aussage, die viele Mieter einer Vonovia-Wohnanlage in Neuried im Landkreis München so nicht bestätigen würden. Zwei Jahre muss etwa der ehemalige Controller Gerd Stimmelmaier warten, bis er unter Zuhilfenahme eines Anwalts die geforderten Leistungsnachweise einsehen kann. Aus diesen beispielsweise ersichtlich: 60 Euro pro Spielplatz-Kontrolle im Vorbeigehen - beanschlagt teils viermal im Monat.

Gerd Stimmelmaier will eigentlich klagen. Seine Mitmieter sind eher resigniert, schon auf Widersprüche reagiere die Firma mit Mahnungen im Inkassobereich. Andere hätten sogar Angst, aus der Wohnung gemobbt zu werden.

Keine Sammelklagen möglich

Mieter Franz Obst will nicht klein beigeben. Für seine Klage bekommt er Hilfe des Münchner Mietervereins. Noch immer dürfen Mieter wie er nur alleine prozessieren - Sammelklagen sind bislang nicht erlaubt. Die Folge: Viele Verfahren enden aufgrund des geringen Streitwerts in einem Vergleich.

"Die Problematik in der Praxis ist diejenige, dass man sich mit dem Wust von Unterlagen überhaupt nicht auseinandersetzen kann. Der einzelne Anwalt oder das einzelne Mitglied hat überhaupt keine Chance dazu, das nachzuvollziehen. Deswegen wird derzeitig auch gerade geprüft über den Deutschen Mieterbund, ob die Möglichkeit einer Musterfeststellungsklage erhoben werden kann. Um diese Sachen dann auch justiziabel zu machen und die Möglichkeit zu schaffen für viele betroffene Mieter, ihre Interessen durchzusetzen." Stephan Immerfall, Rechtsanwalt, Mieterverein München e.V.

Ganz gleich, wie sein Prozess ausgeht - Franz Obst will auf jeden Fall weiterkämpfen. Mithilfe der Mietergemeinschaft in seiner Wohnanlage würde der Rentner sogar in Berufung gehen. Es ist ein Kampf David gegen Goliath. Denn die Vonovia hat angekündigt, das hochprofitable Geschäft mit den selbst durchgeführten Dienstleistungen weiter auszubauen. Für die Mieter der 400.000 Vonovia-Wohnungen dürfte diese Ankündigung wohl eher bedrohlich klingen.