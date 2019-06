Mexiko: Zollstreit überschattet Eröffnung des neuen BMW-Werkes

Wie der sprichwörtliche Elefant stand er im Raum, obwohl Donald Trump gar nicht anwesend war in San Luis Potosí. Die Ankündigung des US-Präsidenten, Importe aus Mexiko mit Strafzöllen zu belegen war naturgemäß DAS Thema rund um die Eröffnung des neuen BMW-Werkes, zumindest hinter den Kulissen. Offiziell hielt man sich dagegen bedeckt.

BMW-Werk nicht ausschließlich vom US-Markt abhängig

Die aus München angereisten Vorstände des Konzerns sowie Werkleiter Hermann Bohrer schafften das Kunststück, Trumps Namen während der Pressekonferenz und rund um den Festakt kein einziges Mal zu erwähnen. Allenfalls verwiesen sie wie Produktions-Vorstand Oliver Zipse darauf, dass man in San Luis Potosí nicht nur für den Export in die USA produziere.

"Das Werk wird ab 2020 in über 40 Ländern - und das oft zu Freihandelskonditionen - liefern. So dass das Werk nicht ausschließlich abhängig ist vom nordamerikanischen und im Speziellen vom US-Markt." Oliver Zipse, Produktionsvorstand BMW

BMW bereut Entscheidung für Werk in Mexiko nicht

Grundsätzlich gibt man sich derzeit demonstrativ gelassen, was Donald Trumps jüngste Twitter-Tiraden gegen Mexiko betrifft. Es gebe einen gewissen Abstumpfungseffekt nach all den Beleidigungen und Drohgebärden der Vergangenheit, sagen lokale Politiker unter der Hand. Bei BMW jedenfalls beteuert man, die Entscheidung für den Bau der Fabrik in Mexiko nie bereut zu haben. Das Land sei ein großartiger Standort, an dem man natürlich festhalte, so Werkleiter Hermann Bohrer.

"Das ist eine strategische Entscheidung, die wir 2014 getroffen haben. Das ist eine langfristige und keine Kurzzeit-Entscheidung. Wir versuchen auch ganz klar, immer wieder zu bestätigen: Es gibt keine Diskussion. Was auch immer entschieden wird. Und es ist ja noch gar nichts entschieden, das ist alles Spekulation. Wir sind hier. Und wir bleiben hier." Hermann Bohrer, Werkleiter