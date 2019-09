Metzgerei lässt mit Mehrwegboxen Tüten alt aussehen

Es ist einfach, und die Kunden nehmen es an, dieses neue Mehrwegsystem mit den Spezialboxen.

Oben hellgrün, unten durchsichtig – mit zwei Verschlußgriffen an der Seite, oben ein kleiner verstellbarer Ring für das Haltbarkeitsdatum, dazu ein Loch für eine Vakkumpumpe, so sieht die Mehrwegbox in der Metzgerei in Altenstadt aus. Eine echte Neuheit an der Wursttheke.

Bayerns erstes Mehrweg-Pfandsystem in einer Metzgerei

Nach dieser Frischhaltebox hat Metzgermeister Ludwig Filser eineinhalb Jahre gesucht – vor zwei Wochen konnte er dann endlich Bayerns erstes Mehrweg-Pfandsystem in einer Metzgerei einführen.

"Männern kann man einfach sagen: Das ist, wie eine Kiste Bier kaufen, das hat jeder von ihnen schon gemacht."Metzger Ludwig Filser

Der Kunde bekommt die Box, wenn er hereinkommt gleich am Eingang, lässt sie sich befüllen und nimmt sie mit nachhause. Dann zahlt er sein Pfand, bringt die Box gespült zurück. "Wir packen den neuen Einkauf in neue Boxen ein, weil die frisch gespült sind und jeder Einkauf verschieden ist. An der Kasse wird das Pfand zurück verrechnet wie im Getränkemarkt."