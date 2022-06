Metaller wollen deutliche Lohnsteigerungen

Mit rund 3,4 Millionen Beschäftigten ist die Metall- und Elektroindustrie einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die Branche steht jedoch vor einem digitalen Umbruch, und viele Firmen bekommen die Folgen des Krieges in der Ukraine zu spüren. Vor diesem Hintergrund wird der Vorstand der IG Metall in Frankfurt heute eine Forderung für die anstehende Tarifrunde beschließen.

Werden mehr als 8 Prozent gefordert?

Die Frage im Vorfeld lautet, ob die IG Metall auch in der Metall- und Elektroindustrie eine so hohe Forderung erheben will wie in der Stahlbranche, ob die Tarif-Forderung also über acht Prozent liegen wird.

Mitglieder wollen mehr als einen Inflationsausgleich

Die Erwartungen unter den Mitgliedern in den Betrieben seien teils sogar noch höher – heißt es von der bayerischen IG Metall. Dass das ausgehandelte Plus in der Tarifrunde nicht durch die steigenden Preise wieder aufgefressen wird, das sei vielen ihrer Mitglieder wichtig. Und dass sie nicht nur eine Einmalzahlung auf das Gehaltskonto überwiesen bekommen wie bei den letzten beiden Abschlüssen.

Die IG verweist auf die Stärkung der Kaufkraft

Das Tarifgitter muss steigen – meint auch Johann Horn, Chef der Gewerkschaft in Bayern. Die Lage der Branche gebe das trotz vieler Probleme durchaus her. Wichtig sei, die Binnennachfrage durch eine deutliche Lohnanhebung zu stärken. Derzeit werde das Bruttosozialprodukt "im Wesentlichen von der privaten Nachfrage getragen", so Horn, und diese müsse "durch eine tabellenwirksame Erhöhung weiter gestützt werden, sonst haben wir noch ein größeres Problem, was die Beschäftigung betrifft".

Die Arbeitgeber warnen vor Überforderung

Der derzeitige Fachkräftemangel stärkt dabei die Verhandlungsposition der Gewerkschaft gegenüber den Unternehmen. Aber es gibt auch Unsicherheit, wie es mit der Konjunktur und damit der Lage vieler Firmen weitergeht. Zudem leidet die Branche unter Materialmangel. Darauf haben die Arbeitgeber schon verwiesen. Sie sagen, die Betriebe dürften nicht mit einem zu hohen Abschluss überfordert werden.