Artikel mit Audio-Inhalten

> Wirtschaft > Metall-Warnstreiks in Schwaben bei Fendt, Bosch und Roth

Metall-Warnstreiks in Schwaben bei Fendt, Bosch und Roth

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektrobranche gehen weiter: Am Mittwoch ist das nördliche Schwaben ein Schwerpunkt der Ausstände in Bayern. Die IG Metall ruft über 2.000 Beschäftigte bei Fendt, Bosch und Roth auf, die Arbeit niederzulegen.