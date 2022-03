Metall- und Elektroindustrie: Wieder mehr Ausbildungsverträge

Insgesamt 13.151 Ausbildungsverträge konnte die Bayerische Metall- und Elektroindustrie (M+E) im vergangenen Jahr abschließen. In diesem Jahr sollen es wieder deutlich mehr werden. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe sei hoch, so die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände. Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt rechnet mit einem Plus von 6,5%. Das habe die aktuelle Befragung der Mitgliedsunternehmen ergeben. In dem guten Ergebnis spiegele sich die Bereitschaft der Unternehmen, Verantwortung zu übernehmen und jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Allerdings mangele es an genügend geeigneten Bewerbern.

Zum Artikel: Zu wenige Bewerberinnen und Bewerber

Zu wenige Bewerberinnen und Bewerber

Für die Betriebe der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie wird es immer schwieriger, offene Ausbildungsplätze zu besetzen. Sie können sich den Nachwuchs nicht mehr so aussuchen wie früher. Auch bei beliebten Großunternehmen würden spürbar weniger Bewerbungen eintrudeln. In diesem Jahr hätten die Betriebe es aber bereits geschafft, alle offenen Stellen zu besetzen. Auch den meisten mittelgroßen Firmen sei das gelungen.

Dennoch bleibt insgesamt eine große Lücke. Ein Grund: Die Zahl der Schulabsolventen ist rückläufig. Es gibt nicht mehr so viele potentielle Interessenten wie früher. Gleichzeitig werden aufgrund des Fachkräftemangels immer mehr Stellen angeboten. Die Bereitschaft, mehr Auszubildende einzustellen sei vorhanden, so der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände, Bertram Brossardt.

Hoher Bedarf an Azubis bleibt

In den nächsten Jahren werde sich die Lage kaum verbessern. Der Bedarf der Betriebe an geeigneten Azubis wachse weiter. Für die Auszubildenden sind die Chancen damit so gut wie selten zuvor. Das zeigt sich auch an der Übernahmebereitschaft. Aktuell wollen über 90 Prozent der Firmen den jungen Fachkräften nach ihrer Lehre eine Stelle anbieten.

M+E Industrie lehnt Ausbildungsgarantie ab

Aufgrund vieler tausend Ausbildungsplätze, die nicht besetzt werden können, lehnen die Arbeitgeberverbände der bayerischen Metall- und Elektroindustrie die Einführung einer Ausbildungsgarantie ab. Mehr Unterstützung bei der richtigen Berufswahl und Berufsorientierung seien zielführender.