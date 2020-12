Metall- und Elektroindustrie: Start der Tarifverhandlungen

90 Minuten saßen die IG Metall und die bayerischen Metall-Arbeitgeber im kleinen Kreis beieinander oder wurden zum Schutz vor Corona per Video zugeschaltet. Dann trennten sie sich wieder.

Echte Verhandlungen kommen erst noch

So richtig verhandelt oder gar gestritten wurde nicht. Man tauschte sich aus – was beim ersten Treffen üblich ist. Die Gewerkschaft erläuterte noch einmal ihre Forderungen. Vier Prozent im Volumen, ein Tarifvertrag zur Zukunft der Branche im Umbruch und kürzere Arbeitszeiten zur Sicherung von Stellen.

Damit sich das auch alle leisten können, sollen die Firmen - so der bayerische IG Metall Chef Johann Horn- zumindest einen Teil des entgangenen Lohnes ersetzen. "Dieser Teil-Entgelt-Ausgleich sorgt dafür, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Kosten der Arbeitszeitabsetzung sich teilen. Und das ist Solidarität, von der am Ende beide Seiten profitieren."

Arbeitgeber noch ohne Angebot

Was das Gegenüber am Verhandlungstisch nicht so sieht. Die Arbeitgeber hatten kein Angebot mitgebracht. Sie erläuterten ihre Ziele. Die Verhandlungsführerin Angelique Renkhoff-Mücke verweist auf die unterschiedliche Lage der Firmen in Bayern. "Wir brauchen Flexibilität beispielsweise ganz klar zu sagen: eine tarifliche Sonderzahlung kann in schlechten Zeiten mal nach unten gehen, in guten Zeiten dann aber wieder auch nach oben aufgestockt werden."

Dem dürfte die IG Metall aber ungern zustimmen. Über die Feiertage gönnen sich beide Seiten jetzt erst einmal eine Pause. Weiter verhandelt wird am 21.Januar.