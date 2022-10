Große Differenzen: Verhandlung bei Metall- und Elektroindustrie

Die steigenden Preise machen sich in immer mehr Haushaltskassen bemerkbar. Angekommen ist das Thema auch in den laufenden Tarifrunden. Heute treffen sich in München die IG Metall und die Metallarbeitgeber in Bayern zum zweiten Mal am Verhandlungstisch. Eine Einigung ist allerdings nicht zu erwarten.

Tarifforderung deckt kaum die Inflation ab

Acht Prozent mehr Lohn: mit dieser Forderung hätte die Gewerkschaft im August gerade noch einmal die Inflationsrate ausgleichen können. Im September schon nicht mehr. Die Preise ziehen weiter an.

Dass das Problem nicht allein in der Tarifrunde für rund 855.000 Beschäftigte in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie gelöst werden kann, ist auch der Gewerkschaft klar. Mit einer Einmalzahlung von bis zu 3.000 Euro, die die Regierung ja steuer- und sozialabgabenfrei stellt, will sich die Gewerkschaft allerdings nicht zufriedengeben. Die Tariflöhne müssten dauerhaft steigen um einen gewissen Prozentsatz.

Kein Angebot der Metall- und Elektroarbeitgeber erwartet

Von den Arbeitgebern will die IG Metall heute dazu ein substanzielles Angebot am Verhandlungstisch hören – wird es wahrscheinlich aber nicht bekommen. Es bestehen große Differenzen – heißt es dazu auf Nachfrage vom Verband der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber. Sie wollen heute noch einmal ihre Sicht auf die Konjunktur und die betriebliche Wirklichkeit vortragen.

Immer mehr Firmen setzten inzwischen die hohen Energiepreise zu. Nicht alle können das an die Kunden weitergeben. Das Wort Nullrunde ist in Bayern zumindest bisher im Tarifkonflikt nicht gefallen.

Dem zweiten Treffen heute folgt ein Drittes kurz vor Ende der Friedenspflicht am 28.Oktober. Demonstriert wird aber schon heute vor Verhandlungsbeginn mit Reden, Plakaten und Trillerpfeifen.