Metall-Tarifverhandlungen in Bayern wieder ohne Ergebnis

Hohe Energiepreise, Lieferprobleme, eine drohende Rezession: Vor diesem Hintergrund finden gerade die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie statt. Für Bayern - mit seinen rund 855.000 Beschäftigten in der Branche - gab es auch beim zweiten Treffen kein Ergebnis. Genauso wie in der ersten Tarifrunde der Metall- und Elektrobranche.

Kein Angebot von den Metall-Arbeitgebern

Knapp zwei Stunden saßen sich Vertreter der bayerischen Metallarbeitgeber und der IG Metall in Bayern in einem großen Saal gegenüber. Hinter verschlossenen Türen wurden die eigentlich schon bekannten Argumente ausgetauscht. Die Gewerkschaft fordert mit Blick auch auf die hohe Inflationsrate acht Prozent plus und zwar, betont deren Vorsitzender in Bayern Johann Horn, nicht nur in Form einer Einmalzahlung – auch wenn die Regierung bis zu 3.000 Euro abgaben- und steuerfrei stellt.

"Die Inflation steigt ja jeden Tag, die Kosten werden immer höher. Wir bleiben bei unserer Forderung. Die Arbeitgeber haben das auch verstanden." Johann Horn, IG Metall Bayern

Deren Verband hat aber zunächst die Betriebe im Blick. Die hohen Energiekosten belasten laut Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt viele Firmen aktuell und vermutlich auch die kommenden Jahre. Er wirft der IG Metall vor, die Lage nicht richtig einzuschätzen.

"Wir haben darauf hingewiesen am Verhandlungstisch, dass sich unsere Unternehmen in einer in der Breite existenzbedrohenden Lage befinden. Wir haben deshalb heute auch kein Angebot vorgelegt, weil hier noch ein breiter Diskussionsbedarf besteht." Bertram Brossardt, Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie

Kein Tarifabschluss ohne Differenzierung

Etwas länger und kontrovers diskutiert wurde die Forderung der Arbeitgeber nach einer Differenzierung. Firmen, denen es schlecht geht, sollten unter bestimmten Voraussetzungen vom Tarifvertrag abweichen können. Und das 13. Monatsgehalt sollte je nach Gewinnlage in unterschiedlicher Höhe ausbezahlt werden.

Bei der IG Metall löst das Protest aus. Es gäbe bereits erprobte und erfolgreiche Mechanismen in den Tarifverträgen, um Firmen in einer Schieflage zu stabilisieren und Arbeitsplätze und Standorte zu erhalten. Das Thema wurde vertagt auf den 27. Oktober. Dann treffen sich beide Seiten in Augsburg zur dritten Tarifrunde. Am Tag danach endet die Friedenspflicht.

Kein Verhandeln ohne Protest

Eines gehört inzwischen für die Gewerkschaft zum Muss in den Tarifrunden: der Protest von Beschäftigten vor Verhandlungsbeginn. Rund 3.000 kamen aus ganz Bayern, um vorab mit Trillerpfeife im Mund, einer Ratsche oder einer Trommel in der Hand für ziemlich viel Lärm zu sorgen. In Reden und auf Plakaten unterstrichen sie die Forderung ihrer Gewerkschaft und das Motto in der Tarifrunde "Solidarität gewinnt!". Die Arbeitgeber setzen dem ihren Spruch gegenüber: "Balance halten".

Ein Streik war das noch nicht. Die Beschäftigten hatten sich frei genommen. Aber sie machten auch klar, dass sie durchaus bereit sind, die Arbeit niederzulegen.

Das Kopfschütteln der Arbeitgeberseite war ihnen sicher.