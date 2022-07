Metall beschließt Forderung für Tarifverhandlungen

Acht Prozent – es wäre schon eine große Überraschung, wenn der Vorstand der IG Metall heute eine niedrigere Forderung beschließt. Immerhin hatten sich die Tarifkommissionen in allen Bezirken für diese Zahl ausgesprochen. Das Votum zu übergehen würde dem Vorstand schlecht zu Gesicht stehen.

Acht Prozent Lohnsteigerung - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte diese Zahl zuletzt bereits mit Verweis auf die hohe Inflation verteidigt. Es sei Aufgabe der Gewerkschaften, dafür zu sorgen, dass Beschäftigte "in dieser Situation, die wir haben, mit einer extrem hohen Teuerungsrate, nicht unter die Räder kommen".

Zwar könne man mit Lohnpolitik nicht die Teuerung aufhalten. "Aber die acht Prozent mehr Entgelt, so wie dies die IG Metall fordert, sind ein wichtiger Beitrag, um Arbeitnehmer-Haushalte zu entlasten, und sie sind finanzierbar", so Hofmann.

Acht Prozent - viele halten das für zu wenig

Zumal es an der Basis der Gewerkschaft brodelt. Diese acht Prozent halten viele Mitglieder angesichts der weiter steigenden Preise für zu niedrig. Und etliche Berichte aus den Betrieben hörten sich – so die Gewerkschaft – nicht nach Krisenmodus an.

Mit einer noch höheren Zahl in die Tarifrunde einzusteigen bringt jetzt vielleicht Applaus. Doch am Verhandlungstisch muss eine Forderung ja erst einmal durchgesetzt werden. Was eins zu eins eigentlich nie gelingt. Je höher die Erwartungen aber, desto größer am Ende die Enttäuschung.

Arbeitgeber favorisieren Einmalzahlungen

Was die Beschäftigten auf jeden Fall wollen, ist ein Abschluss, der ihre Einkommen auf Dauer erhöht und damit nicht nur eine Einmalzahlung. Genau damit jedoch liebäugeln viele auf der Arbeitgeberseite, zumal, wenn die Regierung diese von Abgaben und Steuern befreien würde.

Die Firmen blicken in eine Zukunft, von der sie sich angesichts der Energiepreise und der Lieferengpässe nichts Besseres erwarten. Mitte September werden auch in Bayern die Tarifparteien sich zum ersten Mal darüber am Verhandlungstisch austauschen.

IG Metall: Forderung im Herbst je nach Konjunkturlage prüfen

Ende Oktober endet die Friedenspflicht – es könnte zu ersten Warnstreiks kommen. Allerdings will die IG Metall nach der Sommerpause ihre Forderung noch einmal im Lichte der Konjunkturlage bewerten.