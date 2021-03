Metall-Arbeitgeber sehen keinen Spielraum für Lohnerhöhungen

Die Exporte der bayerischen Metall- und Elektroindustrie sind im Januar 2021 mit 13,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gesunken. Aus Sicht der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm sind diese Zahlen alarmierend und zeigen, dass die Krise noch lange nicht vorbei ist.

Drastische Exportrückgänge

Die bayerische M+E Industrie sei der Innovationstreiber Nummer Eins für den Freistaat und sorge derzeit für mehr als 840.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, so Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt: "Umso dramatischer sind die Exportrückgänge in dieser für die bayerische Wirtschaft zentralen Industrie, die bei Maschinen und Pkw mit jeweils 19 Prozent besonders stark ausfallen. Die Ausfuhren bei Luftfahrzeugen brachen im Januar sogar um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr ein. Auch Metallerzeugnisse wurden um 7,1 Prozent weniger exportiert, Elektro- und Elektronikartikel um 3,9 Prozent."

Arbeitgeber sehen keinen Spielraum für Lohnerhöhungen

Die bayerische M+E Industrie habe im internationalen Vergleich mit einem zu hohen Kostenniveau zu kämpfen, sagte Brossardt mit Blick auf die laufende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie. Die Corona-Krise sei auf eine ohnehin geschwächte M+E Industrie getroffen.

"Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen nach Lohnerhöhungen vollkommen unverhältnismäßig. Wir haben 2021 keinen Verteilungsspielraum. Was wir jetzt brauchen, ist eine realistische Tarifpolitik mit Luft für dringend notwendige Investitionen und flexible Lösungen für alle Betriebe." Bertram Brossardt, bayme vbm

China top, UK flop

Lediglich die Ausfuhren nach China, erstmals größter Exportmarkt für bayerische M+E Produkte, konnten im Januar um 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden. Die M+E Exporte in die EU sanken dagegen im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 10,2 Prozent, in die USA fielen sie sogar um 26,4 Prozent. Besonders deutlich fällt der Rückgang mit 31,6 Prozent bei den Ausfuhren ins Vereinigte Königreich aus. Hier werde sichtbar, wie gravierend sich der Brexit im Freistaat auswirke, so die bayerische Metall- und Elektroindustrie.