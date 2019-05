Messe München mit neuem Rekordjahr

Die Messe München kann sich über ein Rekordjahr freuen. Der Umsatz betrug 2018 knapp 418 Millionen Euro. So viel wurde noch nie in einem Jahr ohne die große Baumaschinenmesse Bauma erzielt.

Messen in München erfolgreich verlaufen

Die Veranstaltungen in München sind erfolgreich verlaufen, wie die Electronica, die Expo Real für Immobilien oder die Ifat für Umwelttechnologie. Besonders hohe Zuwächse gab es aber bei den Messen in Indien und China. Dass sich das Wirtschaftswachstum in China abkühlt und sich der Handelskrieg mit den USA auf den Export auswirken könnte, sieht Messechef Klaus Dittrich gelassen.

China-Krise: Messechef beschwichtigt

"Das Land ist so groß und hat einen so großen nationalen Handlungsbedarf, dass eine Abschwächung des Exportes am Ende dazu führen wird, dass die nationalen Wachstumsraten steigen werden." Klaus Dittrich, Chef der Messe München

Baumaschinen-Messe Bauma so groß wie nie

Die Messe München will weiter wachsen. In diesem Jahr wird der Umsatz schätzungsweise 450 Millionen Euro betragen. Für den Zuwachs ist vor allem die Baumaschinenmesse Bauma verantwortlich, die nur alle drei Jahre stattfindet und in diesem Jahr so groß war wie noch nie. Mit rund 628.000 Besuchern wurde ein neuer Besucherrekord erreicht. Und bei der Transportmesse Transport Logistic, die Anfang Juni in München stattfindet, zeichnet sich ein deutliches Plus bei den Ausstellern ab.

Messe Outdoor findet erstmals in München statt

Außerdem will die Messe München mit neuen Veranstaltungen zulegen. Dazu gehört eine Umwelttechnologiemesse in China genauso wie die "Outdoor by Ispo" in München, die viele Jahre in Friedrichshafen stattgefunden hat. Sie wird in gut einem Monat erstmals in München ausgerichtet und startet gleich mit neun Messehallen - ursprünglich geplant waren nur sechs Hallen.