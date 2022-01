Messe München für 2022 optimistisch

Das vergangene Jahr war für die Messe München sehr bitter gewesen. Mit leeren Hallen und vielen Absagen. Erst im Herbst kam ein Motivationsschub durch die IAA mobility. Erstmals seit langem konnte wieder eine internationale Großveranstaltung mit rund 400.000 Besuchern stattfinden. Die Bilanz am Ende des Jahres war dennoch tiefrot: mit einem Verlust von knapp 50 Millionen Euro. Im aktuellen Geschäftsjahr will die Messe München aber wieder schwarze Zahlen schreiben.

Voller Veranstaltungskalender 2022

Bereits vergangenes Jahr habe man gezeigt, dass auch unter Corona Bedingungen erfolgreich und sicher internationale Messen durchgeführt werden können. Als Highlight in diesem Sommer und Herbst hebt Messechef Klaus Dittrich die Klima- und Umweltschutzmesse "IFAT“ hervor. Außerdem die von der Fläche her weltgrößte Messe überhaupt, die Baumaschinenmesse "bauma“, die im Oktober stattfinden soll. Die Messe sei bereits ausgebucht, so Dittrich: "Aktuell haben wir sogar eine Warteliste." Und das trotz der riesigen Ausstellungsflächen von insgesamt über 600.000 Quadratmetern.

China Geschäft mit Ausfällen

Im wichtigen China Geschäft rechnet die Messe München aktuell verstärkt mit Ausfällen. Einige Messen mussten bereits abgesagt werden. Wegen der olympischen Spiele und der Omikron-Mutation sei die Genehmigungspolitik der chinesischen Behörden zur Zeit sehr restriktiv.

IAA mobility abhängig von Entscheidungen im Münchner Stadtrat

Auch die Organisation der Internationalen Automobilausstellung IAA mobility im Herbst in München stellt die Messe vor Herausforderungen. Denn hier sind die Veranstalter von Entscheidungen im Münchner Stadtrat abhängig, ob, wann und welche Plätze in der Innenstadt von den Ausstellern genutzt werden dürfen. Wenn diese Plätze künftig nicht mehr zur Verfügung stehen würden, sei die Durchführung der IAA in München in hohem Maße gefährdet, so Dittrich. Es gebe genügend andere Städte, die Interesse an der IAA hätten, "es wäre sträflich, die IAA aus München ziehen zu lassen."

Großkonzerte geplant

Neu im Münchner Messekalender sind seit diesem Jahr Großkonzerte. Im August sind drei mit 100.000 bis 150.000 Besuchern geplant. Solche Mega-Veranstaltungen seien in München sonst nirgendwo anders möglich.

Absagen wegen Omikron nicht ausgeschlossen

Absagen von Messen und Veranstaltungen wegen der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante schließt Messechef Klaus Dittrich in diesem Jahr nicht aus. Fehlende Genehmigungen Seitens der Behörden seien aber weniger das Problem als zu wenige Anmeldungen von Ausstellern.