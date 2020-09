Messe München: Erste Publikumsmesse nach dem Lockdown

170 Millionen Euro Umsatzverlust durch Corona

Internationale Reisebeschränkungen machen das Messegeschäft nach wie vor sehr schwierig. Nach eigenen Angaben hat die Messe München aufgrund der Corona Pandemie bereits jetzt mehr als 170 Millionen Euro Umsatz verloren.

Neues Sicherheits- und Hygienekonzept

Begrenzung der Besucherzahlen, regelmäßige Durchlüftung, Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände und verpflichtende Registrierung. Das sind einige Eckpunkte des neuen Sicherheits- und Hygienekonzepts, mit dem die Messe München nach sechsmonatiger Pause neu startet und wieder Publikum in ihre riesigen Hallen lässt. Seit 1. September sind in Bayern Messen wieder erlaubt. Von einem boomenden Geschäft -wie früher- kann im Moment aber noch keine Rede sein.

"Also im Vergleich zur jeweiligen Vorveranstaltung kann man davon ausgehen, die Messen, die als Präsenzveranstaltungen vor Ort sind, sind etwa halb so groß, wie sie beim letzten Mal waren." Klaus Dittrich, Messe München

Neue digitale Formate

Neu entwickelt wurden in den vergangenen Monaten digitale Formate, die keine Anwesenheit mehr erfordern. Zu Konferenzen werden die Teilnehmer online zugeschaltet. Außerdem können Kunden und Hersteller direkt miteinander verhandeln. Wie in den vergangenen Tagen bei der Umweltmesse IFAT - mit rund 2100 online Teilnehmern aus über 100 Ländern. Normalerweise kommen zur IFAT um die 140.000 Besucher in die Messehallen