Messe Interzoo 2022: Vom Katzenlaufrad bis zum "Slow Feed"-Napf

"Slow Feed", also langsames Füttern, Katzenlaufräder und jede Menge Spielzeug: All das zeigt die Heimtiermesse Interzoo derzeit in Nürnberg. Normalerweise findet die Interzoo alle zwei Jahre statt. Wegen der Corona-Pandemie fiel sie im Jahr 2020 aus. Die Branche trifft sich somit zum ersten Mal seit 2018 wieder in Nürnberg.

Ein Laufrad für Katzen

Dabei zeigen die Hersteller knapp 4.000 Neuheiten und Highlights, beispielsweise ein Katzenlaufrad. Ein Laufrad wie für einen Hamster, nur eben für die Katze, erklärt Jens Jansen von der Herstellerfirma. Da es immer mehr Wohnungskatzen gebe, bräuchten auch diese einen sportlichen Ausgleich. Dafür sei das Katzenlaufrad entwickelt worden. Und tatsächlich: Die Katzen mögen das Laufrad, zumindest die, die es auf der Interzoo ausprobieren.

Die Pandemie hat den Trend zum Haustier verstärkt

In fast der Hälfte aller deutschen Haushalte leben Katzen, Hunde oder andere kleinere Tiere – dafür geben die Menschen in Deutschland rund sechs Milliarden Euro aus. Die Gesundheit der Heimtiere und ihr Wohlbefinden rückt dabei immer stärker in den Fokus.

Spezieller Napf für Hunde

Damit aber beispielsweise Hunde ihr Futter nicht allzu schnell und gierig verschlingen, hat eine Firma einen "Slow Feed"-Napf mit auf die Messe gebracht. Das sind Näpfe mit unterschiedlichen Vertiefungen, erklärt Marketingleiterin Claudia Menzel. Die Rillen oder kleine Rinnen sorgen dafür, dass der Hund sich das Futter erarbeiten muss. Viele Hunde neigten dazu, das Futter herunter zu schlingen, dadurch könnten gesundheitliche Probleme auftreten, erläutert die Fachfrau. Durch diese Vertiefungen werde der Hund dazu gezwungen, langsamer zu fressen. Dadurch sei er auch länger mit der Futteraufnahme beschäftigt und bleibe länger satt.

Technik erleichtert Leben für Mensch und Tier

Auch bei der Heimtierhaltung kommt immer mehr Technik zum Einsatz. Neben Futterautomaten, die über eine App gesteuert werden, gibt es selbstreinigende Katzentoiletten und vernetzbare smarte Katzenklappen. Manche dieser Produkte sammeln darüber hinaus Daten zum Trink- und Futterverhalten der Tiere.

Trend: Füttern von Wildtieren

Aber nicht nur die Tiere in den eigenen vier Wänden bekamen während der Pandemie mehr Aufmerksamkeit, auch das Füttern von Wildtieren wurde zum Trend, erklärt der Präsident des Zentralverbands Zoologischer Fachbetriebe, Norbert Holthenrich. Dafür geben die Bürgerinnen und Bürger nun deutlich mehr Geld aus. Gerne hängen sie sich ein Vogel-Futterhaus auf den Balkon oder stellen eine Igelhöhle in den Garten.