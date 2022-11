Menschen in Pflegeheimen müssen immer mehr dazuzahlen

Der Anteil, den Bewohner von Pflegeheimen und ihre Angehörigen selbst aufbringen müssen, ist zuletzt schnell gestiegen. Das zeigen Daten des AOK-Bundesverbandes. Die Eigenanteile könnten weiter deutlich nach oben gehen, wenn die Politik nicht gegensteuert, warnt der Kassenverband. Und es trifft immer mehr Pflegebedürftige.

Höhere Löhne verursachen höhere Pflegekosten

Seit September müssen Pflegeeinrichtungen, die vorher weniger als den Tariflohn gezahlt haben, die Gehälter ihrer Beschäftigten mindestens bis aufs allgemeine Tarifniveau aufstocken. Einen großen Teil der damit verbundenen Mehrkosten können sich die Pflegeheime von den Bewohnern holen – und das tun sie auch, stellt der AOK-Bundesverband in einer Auswertung von Daten zu Pflegekosten fest.

Gleichzeitig treibt die allgemein höhere Teuerungsrate die Kosten für alle Pflegeeinrichtungen nach oben. Diese Entwicklungen haben zur Folge, dass die Eigenanteile in Pflegeheimen zuletzt um 21 Prozent höher lagen als ein Jahr zuvor. Im bundesweiten Schnitt addieren sich die Kosten auf gut 2.000 Euro – knapp 700 Euro für die Pflegekosten, etwa 840 Euro für Unterkunft sowie Verpflegung und fast 470 Euro Investitionskosten. Bayern liegt mit 1.911 Euro im oberen Mittelfeld der Bundesländer.

AOK: Entlastung bei Pflegekosten droht zu verpuffen

Die frühere Bundesregierung hat zwar dafür gesorgt, dass vor allem Menschen, die länger als ein Jahr in einer Pflegeeinrichtung leben, bei den Eigenanteilen entlastet werden. Doch diese Entlastung sei dabei, völlig zu verpuffen, warnt der AOK-Bundesverband. Sowohl die Bundesregierung als auch die einzelnen Bundesländer müssten deshalb Maßnahmen ergreifen, um den Anstieg der Eigenanteile in den Griff zu bekommen, fordert der Kassenverband.

Zwischen 2017 und 2021 sind allein die sogenannten einrichtungsbezogenen Eigenanteile um 60 Prozent gestiegen – ohne die aktuellen Lohnerhöhungen zum September und die absehbaren weiteren Kostenerhöhungen bei der Energie.

Zwei Preiserhöhungen in diesem Jahr – weitere absehbar

Auch die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen, kurz BIVA, rechnet mit einem weiteren Preis-Schub. Die Rechtsexpertin des Pflegeschutzbundes, Ulrike Kempchen, bekommt viele verzweifelte Schreiben auf den Tisch. "Wir stellen jetzt fest, es gab Einrichtungen, die haben in der ersten Jahreshälfte Erhöhungen durchgeführt wegen eben Tariftreue und allgemeiner Verteuerung. Und die legen jetzt teilweise noch mal nach, wegen zusätzlich gestiegener Energiekosten." Das sei für die Leute natürlich nicht nachvollziehbar, wenn sie zweimal im Jahr eine Erhöhung bekämen.

Kempchen rechnet darüber hinaus mit weiteren Preiserhöhungen, wenn in den kommenden Monaten die Verteuerung der Energiekosten richtig durchschlägt. "Von daher rechnen wir tatsächlich zum Jahreswechsel, zum Beginn des neuen Jahres, noch einmal mit einer Welle ausschließlich allein schon aufgrund der Energiekosten. Und das wird noch mal ordentlich eine Erhöhung oben draufgeben."

Zum Artikel: "So kann die Reform des Pflegesystems gelingen"

Verbände: Entlastungen für Eigenleistung bei Pflege nicht in Sicht

Die Bundesregierung hat zwar in vielen Bereichen Maßnahmen ergriffen, um für die Bürger die höhere Teuerung auszugleichen. Aber für Pflegeheim-Bewohner sei hier noch nichts Greifbares in Sicht, sagt Kempchen. "Sagen wir mal so: Es mögen viele Überlegungen im Raum sein, aber uns ist momentan nicht bekannt, dass konkret etwas auf den Weg gebracht wurde."

Auch die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kann noch keine politischen Maßnahmen erkennen, um den schnellen Anstieg der Eigenanteile für Pflegeheimbewohner zu begrenzen. Dabei müsse man auch eines im Kopf haben, sagt die VdK-Chefin: Die Heimbetreiber stellten sich zwar oft als Interessenvertreter der Bewohner dar – doch das sei nur ein Teil der Wahrheit. "Auf der anderen Seite wissen Einrichtungen aber auch: Wenn sich das jemand nicht leisten kann, dann springt die Hilfe zur Pflege ein."

"Hilfe zur Pflege" entspricht Pflege-Sozialhilfe

"Hilfe zur Pflege" – so heißt eine Leistung, die der Sozialhilfe entspricht. Wer die Eigenanteile für einen Platz im Pflegeheim aus seinen laufenden Bezügen, wie etwa Rente und Pflegegeld, nicht mehr zahlen kann, der muss zunächst sein Vermögen weitgehend aufbrauchen, dann kann er einen Antrag bei den Sozialbehörden stellen. Die Angehörigen werden erst bei einem Jahres-Brutto-Einkommen von mehr als 100.000 Euro in die Pflicht genommen.

Doch der Gang zum Amt sei für viele eine große Überwindung, sagt die VdK-Präsidentin Bentele. "Für viele Menschen ist es eine Riesenhürde, die Hilfe zur Pflege zu beantragen, weil sie eben wissen, es ist Sozialhilfe."

Pflegereform sollte Gang zum Sozialamt verhindern

Als die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung die Pflegeversicherung vor gut 25 Jahren mit Unterstützung der SPD eingeführt hat, war ein Ziel, zu verhindern, dass viele hunderttausend Pflegebedürftige Sozialhilfe beantragen müssen. Und tatsächlich sind die Zahlen zunächst deutlich zurückgegangen. In letzter Zeit steigen sie allerdings wieder an.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund berichtet von einem Anstieg der Ausgaben für die Hilfe zur Pflege um knapp 40 Prozent innerhalb von vier Jahren: von 3,4 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf 4,7 Milliarden im vergangenen Jahr. Und ein weiterer schneller Anstieg sei zu befürchten, erklärt der Städte- und Gemeindebund.

Mehr staatliche Unterstützung bei Pflegekosten gefordert

Bei der Einführung der Pflegeversicherung hieß es, sie sei keine Erben-Schutzversicherung, sprich: Die Pflegebedürftigen und ihre Familien sollten einen nennenswerten eigenen Beitrag zu den Pflegekosten erbringen. Doch inzwischen hätten sich die Kosten viel zu stark zu Lasten der Pflegebedürftigen verschoben, findet die Chefin des Kassenverbandes vdek, Ulrike Elsner. "Wir brauchen tatsächlich eine steuerliche Unterstützung und eine faire Lastenverteilung zwischen den Beteiligten."

Höhere Steuerzuschüsse für die Pflegekassen, damit die einen größeren Teil der Pflegekosten übernehmen können, das wäre auch nach Ansicht von Ulrike Kempchen vom BIVA-Pflegeschutzbund eine wichtige Maßnahme. Auch höhere Beiträge zur Pflegeversicherung hält sie für überlegenswert.

Eines sollte aber in ihren Augen klar sein: Die Pflegebedürftigen brauchen mehr Unterstützung der Solidargemeinschaft der Steuerzahler und der Beitragszahler. "Ich denke mal, wir werden auf Dauer auch da noch weitere Verteuerung für die Allgemeinheit erfahren müssen."