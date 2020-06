Mehrwertsteuersenkung: Pauschaler Rabatt möglich

Das Bundeskabinett hat am heutigen Freitag Teile des Corona-Konjunkturpakets verabschiedet - darunter die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent beziehungsweise beim ermäßigten Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent. Die Maßnahme soll bereits am 1. Juli in Kraft treten und nur bis zum Jahresende gelten.

Daran hatte es vor allem vom Einzelhandel, aber auch von kleinen Unternehmern Kritik gegeben. Sowohl die kurzfristige als auch die befristete Umstellung stelle die Unternehmen technisch vor große Herausforderungen und verursache erhebliche Kosten, etwa Preise weil neu kalkuliert und Waren neu ausgezeichnet werden müssen.

Sonderregelung für Geschäfte möglich

Nun lässt das Bundeswirtschaftsministerium zumindest hierbei eine Ausnahme zu. So müssen Geschäfte, die ihre Preise wegen der geringeren Mehrwertsteuer in den kommenden Monaten nur vorübergehend senken wollen, nicht alle Preisschilder ändern. Sie könnten eine Ausnahmeregelung nutzen und den Rabatt pauschal an der Kasse gewähren. So könne die Senkung kostengünstig und unbürokratisch umgesetzt werden.

Solche pauschalen Rabatte, die erst an der Kasse vom Preis abgezogen werden, kennt man bisher vor allem aus dem Schlussverkauf. Nur bei preisgebundenen Waren wie Büchern, Zeitschriften und rezeptpflichtigen Arzneimitteln sei die Ausnahme nicht möglich.

Bereits vor der Kabinettssitzung hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz noch einmal erklärt, warum die Mehrwertsteuersenkung so schnell beschlossen wurde. "Sie muss so kurzfristig sein, sonst würde sie gar nicht diesen Effekt erzielen", sagte er im ARD-Morgenmagazin. Die Geschwindigkeit sei ein Teil ihres Erfolgs, ebenso die Befristung. Die Menschen sollten einkaufen gehen und wieder Zuversicht haben.

Mehrwertsteuersenkung soll die Konjunktur ankurbeln

Die Senkung der Mehrwertsteuer ist Teil des erst vergangene Woche angekündigten 130 Milliarden schweren Konjunkturpakets der Koalition aus CDU, CSU und SPD zur Ankurbelung der Wirtschaft in der Corona-Krise und soll vom 1. Juli bis zum 31. Dezember gelten. Den Staat soll das rund 20 Milliarden Euro kosten und die Konjunktur nachhaltig ankurbeln.

Damit das passiert, müssen Unternehmen die Mehrwertsteuersenkung aber tatsächlich an die Verbraucher weitergeben und die Preise senken. Wegen des enormen Aufwandes halten das Kritiker gerade bei kleineren Unternehmen, beispielsweise im Dienstleistungssektor oder Einzelhandel, aber auch im Gastronomie- und Hotelbereich für unwahrscheinlich.