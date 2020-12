Mehrwertsteuer: Was hat die Senkung gebracht?

Umstritten von Beginn an, soll nun in wenigen Tagen auslaufen, was in der Finanzgeschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher einmalig ist: Eine befristete Mehrwertsteuersenkung in der Corona-Krise, um die schockbedingte schwache Nachfrage durch niedrigere Konsumentenpreise anzukurbeln.

So argumentierten Ökonomen wie DIW-Chef Marcel Fratzscher, die den ab Juli 2020 befristeten Dreh an der Steuerschraube für gut und aussichtsreich befanden. Kritiker aus Handwerk, Handel und Gewerbe sahen das weniger positiv. Für ein halbes Jahr niedrigere Bruttopreise befürchteten sie vor allem Umstellungsaufwand und bürokratiebedingte Mehrarbeit.

Zu komplex, zu kompliziert? Beispiel "Latte Macchiato"

Ein Beispiel, wie kompliziert Eingriffe in auf Dauer angelegte Steuersätze für Kunden und Gewerbe werden können, liefert die ohnehin intensiv betroffene Gastronomie. Hier gilt noch bis 30 Juni 2021 der ermäßigte Steuersatz für ToGo-Essen außer Haus - nicht jedoch für Speisen vor Ort, wenn Lokale nach dem Lockdown wieder öffnen dürfen. Getränke – einerlei ob im Haus oder außer Haus - sind allerdings bereits ab 1.1.2021 wieder mit 19 Prozent Mehrwertsteuer zu kalkulieren. Außer an Silvester und nicht für Latte Macchiato und andere stark milchhaltige Sondergetränke, die noch ein halbes Jahr mit sieben Prozent abgerechnet werden dürfen - allerdings nur außer Haus.

Trotz der offensichtlich äußerst komplexen Steuerlage zogen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Anfang Oktober eine positive Zwischenbilanz der Mehrwertsteuersenkung.

Praktiker ziehen ernüchternde Bilanz

Hört man sich heute in der Bayerischen Wirtschaft um, ist von dieser Zuversicht aber nicht mehr viel zu spüren. ECOVIS-Steuerberater Dr. Ferdinand Rüchardt betreut viele kleine und mittlere Unternehmen. Für viele, so Rüchardt, sei die Umstellung für nur ein halbes Jahr in erster Linie ein riesiger bürokratischer Aufwand gewesen. Die Unternehmer mussten ihre Buchhaltungs- und Kassensysteme umstellen und Rechnungen genau prüfen.

Doris Pansegrau passt mit ihrem Passauer Trachtengeschäft in dieses Bild. Theoretisch wären drei Prozentpunkte Mehrwertsteuer weniger für ihre Käufer hochpreisiger Tracht schon ein gewisser Anreiz gewesen. Doch mitten im schwer betroffenen Hochrisikogebiet Passau mit Lockdown und reihenweise ausgefallenen Volksfesten, Hochzeiten oder Kommunionsfeiern lautet ihr resigniertes Fazit: "Der Bedarf für Tracht war einfach nicht da".