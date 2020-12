vor 32 Minuten

Mehrwertsteuer beim Wirt: Das gilt über den Jahreswechsel

Bayern ist für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Heute will der Freistaat einen entsprechenden Antrag in den Finanzausschuss des Bundesrates einbringen. Die geltenden Mehrwertsteuerregeln beim Wirt sind kompliziert.