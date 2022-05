Mehrwertsteuer auf Lebensmittel nach "Klimaverträglichkeit"?

Wirtschaftsminister Habeck will die Menschen über den Geldbeutel dazu bringen, sich klimafreundlich zu ernähren. Laut einem Zeitungsbericht könnten so etwa Fleisch und Milch in Zukunft höher besteuert werden als andere Lebensmittel.