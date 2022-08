> Wirtschaft > Mehrweg im Handel: Wo bleibt die einheitliche Lösung?

Mehrweg im Handel: Wo bleibt die einheitliche Lösung?

"To go", aber nachhaltig – ab 2023 gilt im Handel ein neues Gesetz: Wer Essen und Trinken zum Mitnehmen verkauft, muss wiederverwendbare Teller, Schüsseln und Becher anbieten. Doch eine einheitliche Lösung scheint in weiter Ferne.