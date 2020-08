Mehrkosten für Arztpraxen durch Covid-19

Das zeigt eine Untersuchung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Im Rahmen der aktuellen Studie wurden über 1.700 Arztpraxen nach ihrer zusätzlichen Kostenbelastung wegen Covid-19 befragt.

Schutzmasken, Trennwände, Digitalisierung

Die Mehrkosten liegen im vierstelligen Bereich. Schutzmasken, Handschuhe, Desinfektionsmittel - im Durchschnitt haben die Arztpraxen für den erhöhten Infektionsschutz 1.120 Euro zusätzlich ausgegeben. In der Spitze lagen die Mehrausgaben sogar bei gut 5.000 Euro. Viele Praxen mussten räumliche Veränderungen vornehmen, z. B. Trennwände einbauen, um Patienten und das eigene Personal vor einer Ansteckung zu schützen. Drei von vier Praxen haben das getan, zeigt die aktuelle Studie.

Dazu kamen Aufwendungen für Info-Material und Investitionen in die digitale Infrastruktur. So nutzten 50 Prozent der Praxen verstärkt telemedizinische Angebote. Teilweise haben sie in der Pandemie erstmals Videosprechstunden angeboten. Knapp zwei Drittel der Praxen änderten ihr Terminmanagement, etwa mit Infektionssprechstunden oder Sonderterminen für Risikopatienten.

Mehr Arbeit, weniger Patienten

Dadurch stieg die Wochenarbeitszeit in den Praxen an, bei gleichzeitig weniger Patienten. 70 Prozent der Arztpraxen gaben an, dass die Patientenzahlen gesunken sind.