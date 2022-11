Mehrere Tausend bei Warnstreik der IG Metall in Franken

In Westmittelfranken beteiligten sich nach Angaben der IG Metall ohne die Spätschicht rund 2.000 Menschen an den Arbeitsniederlegungen. Auf der zentralen Kundgebung für Westmittelfranken vor den Bosch-Werken in Ansbach-Brodswinden zählte die Gewerkschaft rund 400 Menschen.

"Wenn sich auf Arbeitgeberseite nicht signifikant etwas in Bewegung setzt, wird der Druck weiter erhöht. Dann drohen Bayern 24 Stunden-Streiks. Wir sind bereit", so Jan Körper, 2. Bevollmächtigter der IG Metall Westmittelfranken. In Mittelfranken gab es außerdem Kundgebungen in Roth und Erlangen.

Streiks auch in Bamberg und Coburg

In Bamberg waren laut IG Metall rund 3.600 Menschen an den Warnstreiks beteiligt. Hier zog am Mittag eine Kundgebung von den Bosch-Werken in die Innenstadt. In Coburg versammelten sich Warnstreikende am Albertsplatz.

Bayernweit 18.000 Beschäftigte auf der Straße

Insgesamt haben in Bayern rund 18.000 Beschäftigte am Donnerstag in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie nach Angaben der IG Metall vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Im Nachbarbezirk Baden-Württemberg lief parallel eine weitere Runde der dortigen Tarifverhandlungen. Dort gab es Hoffnungen auf einen möglichen Pilotabschluss.

Acht Prozent mehr Lohn

Bisher hatte es in dem bundesweiten Tarifkonflikt vier ergebnislose Verhandlungsrunden gegeben. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben für zweieinhalb Jahre einmalig 3.000 Euro netto sowie eine bislang nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich allein in Bayern Zehntausende Metaller an den Warnstreiks beteiligt. Im Freistaat arbeiten rund 855.000 Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie, bundesweit sind es fast vier Millionen.