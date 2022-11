Mehr Unabhängigkeit von China? Was Frankens Firmen denken

Jahrelang war billiges Erdgas aus Russland der Treibstoff der deutschen Industrie. Die Gewinne sprudelten. Nach Russlands Angriff auf die Ukraine sind die Gaslieferungen zum Erliegen gekommen. Die Energiekrise macht nicht nur der Wirtschaft schwer zu schaffen. Sie lenkt auch den Blick auf China, einen Handelspartner, der für Deutschland noch weit wichtiger ist als Russland. Deshalb mehren sich vor allem in der Politik die Forderungen nach mehr Unabhängigkeit von dem Land. Die fränkischen Unternehmen bewerten die Beziehungen zu China derweil ganz unterschiedlich.

Ohne China geht es kaum

Im vergangenen Jahr 2021 war China zum sechsten Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Laut Statistischem Bundesamt tauschten die beiden Länder Waren im Wert von knapp 250 Milliarden Euro aus. Zum Vergleich: Die USA liegen nach den Niederlanden nur auf Platz drei der wichtigsten deutschen Handelsländer, mit einem Außenhandelsumsatz von knapp 195 Milliarden Euro. Zehn Prozent der deutschen Importe kommen aus China. Und sieben Prozent unserer Exporte gehen ins "Reich der Mitte". Für einige Branchen ist China aber noch weit wichtiger. So generiert die Autoindustrie 30 bis 40 Prozent ihrer Umsätze in dem Land. Allein in Mittelfranken haben rund 500 Unternehmen Kontakte nach China, so Armin Siegert von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken.

Simba Dickie will China-Geschäft zurückfahren

Traditionell ist auch die Spielwarenindustrie stark von China abhängig. Schätzungsweise werden 80 Prozent der Spielwaren in dem asiatischen Land hergestellt. Der Fürther Spielzeughersteller Simba Dickie will sich von China unabhängiger machen. "Natürlich macht man sich Gedanken. Gerade nach dem, was dieses Jahr mit Russland und der Ukraine passiert ist", sagt Geschäftsführer Florian Sieber. Die Simba Dickie Gruppe hat allerdings schon vor Jahren damit begonnen, sich schrittweise von China zu lösen. Auch weil die Produktionsbedingungen für Spielwarenhersteller sich in China zunehmend verschlechtern.

Durch die Entwicklungen der vergangenen Monate sieht sich der Fürther Spielzeughersteller in seinem Kurs bestätigt und hat die Bemühungen, sich von China unabhängiger zu machen, noch einmal verstärkt. Ziel sei es, "weitere Produktionen nach Europa zurückzuholen", so Florian Sieber. Insbesondere bei Smoby in Frankreich will die Unternehmensgruppe ihr Werk ausbauen. "Und das auch mit Hinblick darauf, dass wir weitere Produktionen nach Europa zurückholen wollen", so Sieber.

IHK spricht von "Neuorientierung"

Bei den mittelfränkischen Unternehmen mit Kontakten nach China sei festzustellen, dass es eine "Neuorientierung" gebe, sagt Siegert von der IHK. Diese habe allerdings nicht nur etwas mit der aktuellen Debatte um die deutsche Abhängigkeit von China zu tun. Auch nicht allein mit der weiterhin strikten Null-Covid-Politik des Landes.

Die Neuorientierung habe bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie begonnen, so Siegert. Grund sei, dass die Kommunistische Partei "zunehmend die Kontrolle über die Wirtschaft" in dem Land habe. Außerdem fehle es in China unter anderem an Facharbeitern. In der Folge würden sich laut der Nürnberger IHK viele Unternehmen zunehmend auch in Chinas asiatischen Nachbarländern umsehen, um dort möglicherweise zu produzieren. Dennoch ist für Siegert klar: "Wir kommen an einem Markt mit 1,4 Millarden Menschen nicht vorbei".

Von KUKA bis zum Hamburger Hafen

Kontroverse Debatten über den wirtschaftlichen Umgang mit China sind in der Tat nicht neu. 2016 hatte der chinesische Midea-Konzern den Augsburger Roboterhersteller KUKA übernommen. Es folgte eine Debatte um den Ausverkauf einer deutschen Schlüsselindustrie. Zuletzt war es der Einstieg der Chinesen an einem Terminal des Hamburger Hafens, der Deutschland erneut um den Umgang mit dem Land diskutieren ließ. Mit dem Argument, es gehe um kritische Infrastruktur, gab es viel Kritik an dem Einstieg der Chinesen.

"Kritische Infrastruktur, das sollten wir aus der Erfahrung mit Russland gelernt haben, gibt man nicht in die Hände einer Diktatur", fasste der Politologe Thorsten Brenner vom Global Public Policy Institute die Bedenken vieler Menschen zusammen. Mit einem Machtwort beendete Bundeskanzler Olaf Scholz schließlich die Debatte und ließ einen begrenzten Einstieg der Chinesen an dem Terminal des Hamburger Hafens zu. Den Einstieg chinesischer Investoren bei deutschen Halbleiter- und Elektronikherstellern hat das Bundeskabinett allerdings untersagt.

Großkonzerne wollen an China festhalten

Auch viele fränkische Unternehmen machen seit Jahren gute Geschäfte mit China – und wollen weiter daran festhalten. Vom Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers heißt es etwa auf BR-Anfrage: "In unseren Augen wäre es nicht sinnvoll, nach Unabhängigkeit von der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu streben". Auch für den Sportartikelhersteller Adidas aus Herzogenaurach ist China ein riesiger Markt. Auch wenn die Geschäfte zuletzt auch unter der strikten Null-Covid-Politik litten. Zeitweise machten bei Adidas die China-Geschäfte rund ein Viertel des Gesamtumsatzes aus.

Der Autozulieferer Schaeffler, ebenfalls aus Herzogenaurach, äußerte sich kürzlich mit Siemens, Bosch, Merck, VW und anderen Großkonzernen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem gemeinsamen Gastbeitrag. Die Unternehmen sprachen sich zwar auch für eine Diversifizierung der Lieferketten und des Handels aus, betonten aber vor allem die Rolle Chinas für die deutsche Wirtschaft. "Wir sichern damit Arbeitsplätze und Lebensunterhalt vieler Menschen in Deutschland", heißt es da. Und weiter: "Ein Rückzug aus China würde uns von diesen Chancen abschneiden". Laut der deutschen Handelskammer hängen hierzulande rund 1,1 Millionen Arbeitsplätze von China ab.