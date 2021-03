Mehr Sicherheit vor Publikum: Drei Tricks gegen Redeangst

2. Power durch die richtige Pose

Das Publikum lässt sich von einem guten und informativen Inhalt überzeugen – vor allem dann, wenn dieser souverän vorgetragen wird, das zeigt zum Beispiel diese Studie vom Institut für Demoskopie Allensbach. Und hier kommt die Körpersprache ins Spiel. Denn selbst wenn die Vortragende noch so kompetent ist, werden ihre Infos beim Publikum nicht richtig landen, wenn sie mit leiser Stimme, zusammengekauert präsentiert werden.

Darum ist es wichtig, beim Sprechen Raum einzunehmen – und dazu gehört auch Raum für Gesten. Wenn die Hände vor Aufregung zittern, sollte man sie nicht unter dem Tisch verstecken, sondern auf Armlehnen ruhen oder etwas über der Tischfläche schweben lassen. So fällt es beim Sprechen leichter, in eine natürliche Gestik zu kommen und mit der Bewegung Spannung abzubauen.

Vor der Präsentation schlägt Gianna Possehl eine kleine Körperübung vor: breitbeinig und fest geerdet hinstellen, die Arme hoch in den Himmel gereckt, den Blick fest nach oben richten – eine Haltung, also, die man von Sportlerinnen auf dem Siegertreppchen kennt. Die amerikanische Sozialpsychologin Amy Cuddy hat diese sogenannte "Power Pose" in einem TED-Talk bekannt gemacht. Sie soll ein Gefühl von Macht und Sicherheit vermitteln, nach außen, aber auch nach innen.

In wissenschaftlichen Studien konnte die Wirksamkeit von Cuddys "Power Pose" nicht bestätigt werden. Aber einen Versuch vor dem Spiegel ist es wert.

3. Stress und Panik wegatmen

Auch bestimmte Atemtechniken können beruhigend wirken. Denn die Atmung verflacht in Stresssituationen, wir atmen nicht mehr richtig aus und unser Herzschlag wird schneller.