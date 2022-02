Mehr Schnelltests verkauft: Siemens Healthineers erhöht Prognose

Der Erlanger Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat am Morgen seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Daraus geht hervor: Die Geschäfte liefen besser als erwartet, nicht zuletzt wegen der weiter hohen Nachfrage nach Antigen-Schnelltests. Das Unternehmen hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 in der Folge nach oben korrigiert.

Steigende Nachfrage nach Antigen-Schnelltests

Siemens Healthineers profitiert weiter von der Corona-Pandemie. Eigentlich hatte das Erlanger Unternehmen damit gerechnet, dass das Geschäft mit Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Corona-Virus stärker abebben dürfte. Stattdessen stieg die Nachfrage noch einmal an. Außerdem seien die Tests nun auch in den USA zugelassen worden. Die Biden-Regierung habe "in einem ersten Schritt 50 Millionen Schnelltests" bestellt. In der Folge geht man bei Siemens Healthineers davon aus, mit den Antigen-Schnelltests im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende September) rund 700 Millionen Euro zu erwirtschaften. Bislang war das Unternehmen von 200 Millionen Euro Umsatz durch die Schnelltests ausgegangen.

Mehr Umsatz, mehr Gewinn

Siemens Healthineers erzielte im abgelaufenen ersten Quartal einen Umsatz von knapp 5,1 Milliarden Euro. Das sind 9,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zu diesem Wachstum hätten alle Unternehmensbereiche beigetragen. Auch beim Gewinn nach Steuern konnte sich das Erlanger Unternehmen steigern: auf rund 472 Millionen Euro. Vom erzielten Umsatz bliebt zuletzt aber weniger übrig als noch im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Gewinnmarge sank auf 17,6 Prozent. Siemens Healthineers begründet das mit höheren Beschaffungs- und Logistikkosten.

Healthineers heben die Prognose an

Infolge der guten Geschäfte mit Antigen-Schnelltests hat Siemens Healthineers seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Nachdem das Unternehmen bislang von maximal zwei Prozent Umsatzwachstum ausgegangen war, rechnen die Erlanger nun mit drei bis fünf Prozent. Wegen der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests hatte Siemens Healthineers bereits im vergangenen Jahr Rekordergebnisse eingefahren.