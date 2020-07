Mehr Militäraufträge sollen Premium Aerotec aus der Krise führen

Arbeitsministerin Carolina Trautner und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sind nach dem Spitzentreffen bei Premium Aerotec in Augsburg vor die Presse getreten. Aiwanger machte deutlich, dass er sich beim Bund dafür einsetzen werde, dass mehr Forschungsaufträge an die bayerischen Flugzeugunternehmen vergeben werden. Der Freistaat wolle aber auch mehr Militäraufträge nach Bayern holen.

Geschäftsführer: Militäraufträge würden Standort Augsburg stützen

Premium Aerotec-Geschäftsführer Thomas Ehm hatte zuvor klargemacht, dass mehr militärische Aufträge, beziehungsweise eine Vorziehung solcher Aufträge, den Standort Augsburg sehr stützen würden.

Coronabedingt sei die Nachfrage nach zivilen Maschinen stark eingebrochen. Zwar seien die Auftragsbücher derzeit noch voll, doch sei unklar, ob alle bestellten Flieger auch abgenommen werden würden, so Ehm.

Arbeitsministerin: Stellenabbau muss verhindert werden

Arbeitsministerin Carolina Trautner betonte, dass es ihr darum gehe, einen Abbau von Arbeitsplätzen zu verhindern: "Das ist die Priorität eins". Sollte es aber zu Kündigungen kommen, stehe das Ministerium bereit, um zu helfen, so Trautner.

Auch sie plädierte dafür, möglichst die Kurzarbeit auf 24 Monate auszudehnen, das sei aber Sache des Bundes.

Betriebsrat nach Treffen zufrieden

Betriebsratschef Sebastian Kunzendorf zeigte sich nach dem Gespräch zufrieden: "Es ist schon deutlich geworden, dass wir die breite Unterstützung der Politik brauchen, um durch diese schwere Krise zu gehen. Und da hab ich deutlich verspürt, dass da schon das Interesse der Politik da ist, hier zu helfen."

Laut Airbus gibt es künftig zu wenig Arbeit für die rund 1.000 Mitarbeiter in Augsburg, daher sei ein Stellenabbau zwingend nötig. Die Gewerkschaft will den Sparkurs keinesfalls mittragen.

Bundesweite Kundgebungen gegen Stellenabbau bei Airbus

Mit einem bundesweiten Aktionstag hat die IG Metall heute gegen den geplanten Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus protestiert. Kundgebungen gab es auch an mehreren Standorten in Bayern. Auch vor dem Firmensitz der Airbus-Tochter Premium Aerotech in Augsburg versammelten sich Beschäftigte am Mittag zu einer Kundgebung. Sie ließen Hunderte Luftballons mit ihrem Forderungen steigen.

Airbus hatte Anfang Juli angekündigt, wegen der Corona-Krise weltweit 15.000 Stellen zu streichen - 5.100 davon in Deutschland.