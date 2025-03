Mehr Insolvenzen in Bayern: Diese Branchen sind betroffen

Im Jahr 2024 gab es in Bayern wieder mehr Insolvenzen als im Vorjahr. Mit insgesamt 13.400 beantragten Insolvenzverfahren stieg die Zahl gegenüber 2023 um 12,1 Prozent. Das teilt das Landesamt für Statistik mit Sitz in Fürth am Montag mit. Einen auffälligen Anstieg registrierten die Statistiker demnach bei den Unternehmensinsolvenzen in Bayern. Sie seien um 18,5 Prozent gegenüber 2023 angestiegen.

Steigende Insolvenzen im Bereich Grundstück und Immobilien

Nach Angaben der Statistiker zählen insgesamt knapp 3.000 Verfahren (2.995) im Jahr 2024 als Unternehmensinsolvenz. Auffällig sei, so die Statistiker, dass im Grundstücks- und Wohnungswesen fast doppelt so viele Insolvenzverfahren wie im Jahr zuvor gemeldet wurden: 2023 waren es 147 Verfahren, 2024 demnach 276. Zu diesem Sektor zählen der Kauf, Verkauf und die Vermietung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen sowie Dienstleistungen, die im Zusammenhang damit erbracht werden, zum Beispiel auch Hausverwaltungen.

Auch im Gastgewerbe überdurchschnittlich viele Insolvenzanträge

Laut der Statistiker wurden die meisten Insolvenzen in Bayern im vergangenen Jahr im Handel und der Instandhaltung sowie Reparatur von Kraftfahrzeugen gemeldet (468 Verfahren). Darauf folgen das Baugewerbe (463 Verfahren) und die freiberuflichen, wissenschaftlich-technischen Dienstleistungen (363 Verfahren). Danach kommt schon das Grundstücks- und Wohnungswesen (276 Verfahren), das das Gastgewerbe damit überholt hat. Doch auch in diesem Bereich haben sich die Insolvenzverfahren mit 262 Verfahren überdurchschnittlich um 31,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Trend zu mehr Insolvenzen setzt sich fort

Wie die Statistiker feststellen, setzt sich damit insgesamt ein Anstieg an Insolvenzen fort, der seit 2022 von den Experten registriert wird. 2024 sei der größte Anteil an Insolvenzen von ehemals selbständig Tätigen festzustellen. (3.331 Verfahren). Fast doppelt so viele seien Verbraucherinsolvenzverfahren (6.489 Verfahren), umgangssprachlich auch Privatinsolvenzen genannt.