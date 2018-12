Mehr Inklusion: Echte Berufschancen für Menschen mit Handicap

Vor vier Jahren gründete Peter Pratsch das Projekt "Mensch inklusive" - eine Initiative der Lebenshilfe im unterfränkischen Schweinfurt. Sein Ziel: Menschen mit Behinderung in die reale Arbeitswelt einbinden. Seitdem ist er unterwegs auf der Suche nach Betrieben, in denen Menschen mit Handicap auch außerhalb von sogenannten Behinderten-Werkstätten arbeiten können. Keine leichte Aufgabe, so Pratsch:

"Menschen mit Behinderung wurden, werden teilweise immer noch, auf ihre Behinderung reduziert. Und wir mussten schon große Überzeugungsarbeit leisten, um Betriebe zu gewinnen, die sich darauf eingelassen haben, das einfach mal auszuprobieren." Peter Pratsch, Projektleiter "Mensch inklusive", Lebenshilfe Schweinfurt

Menschen eine Chance bieten

Regelmäßig besucht Pratsch die Werkstätten der Lebenshilfe, wie die in Nüdlingen bei Bad Kissingen. Hier arbeiten fast 300 Menschen mit Behinderung. Für die meisten gibt es keinen Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie bleiben hier bis zum Rentenalter.

Doch immer wieder gibt es welche, die in der Werkstatt nicht klar kommen, weil sie von einem anderen Job träumen. Dann hilft Peter Pratsch ihnen, einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Die Betriebe haben dabei kein Risiko, die Mitarbeiter bleiben bei der Lebenshilfe angestellt und versichert.

"Menschen mit Werkstatt-Status, die wir ja vermitteln, haben die Sicherheit, auch wenn sie außerhalb in Betrieben arbeiten, haben einen Rechtsanspruch auf die Rückkehr in eine Werkstatt. Sie können also nicht arbeitslos werden. Die Menschen haben aber die Chance, in den Betrieben, entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihrer Wunschtätigkeiten, arbeiten zu können." Peter Pratsch, Projektleiter "Mensch inklusive", Lebenshilfe Schweinfurt

Wirkliche Berufsperspektiven trotz Handicap

65 Menschen mit Handicap können in Unterfranken durch das Engagement der Lebenshilfe in ganz normalen Betrieben arbeiten. So auch die 19-jährige Samira Kempf. Das Inklusionsprojekt half ihr, nach mehreren Praktika eine zweijährige Ausbildung zu beginnen: für ihren Traumberuf als Tierpflegerin. Im Wildpark Klaushof in Bad Kissingen wird sie nach einem Bildungsplan angelernt, der auf ihre individuellen Fähigkeiten ausgerichtet ist. "Ich hoffe, dass ich hier das auch schaffe, das wäre echt ein Traum für mich", sagt Samira.