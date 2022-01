Mehr Importe als Exporte in Bayern

Bayerns Betriebe haben im vergangenen November deutlich mehr Waren eingeführt als ausgeführt. Die Importe lagen im November 2021 bei mehr als 20 Milliarden Euro, die Exporte bei knapp 17,6 Milliarden Euro.

Im Vergleich zum November 2020 legten die Importe um 14,4 Prozent und die Exporte um 8,8 Prozent zu, so die Angaben des Landesamtes für Statistik in Fürth.

Exporte deutlich gesunken

Auf das gesamte Jahr bezogen sei der Wert der exportierten Güter allerdings deutlich gesunken. So führten bayerische Betriebe in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres Waren im Wert von 174 Milliarden Euro aus. Dagegen lag der Wert der importierten Güter im selben Zeitraum laut Landesamt für Statistik bei 192,5 Milliarden Euro.

Bayerische Güter in USA, China und Österreich gefragt.

Am häufigsten nach Bayern importiert werden Maschinen, Geräte zur Stromerzeugung und Stromverteilung sowie Erdöl und Erdgas. Die Importe stammen meist aus China, Polen und Tschechien, so das Landesamt für Statistik. Bayerische Güter dagegen werden besonders häufig in die USA, nach Österreich und China ausgeführt. Bei den ausgeführten Waren stehen ebenfalls Maschinen ganz oben auf der Liste, gefolgt von Autos.

Negative Außenhandelsbilanz

Wenn der Wert der Importe den der Exporte übersteigt, sprechen Volkswirte von einer negativen Außenhandelsbilanz. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Preise für Erdgas und Öl dürfte sich dieser Trend fortsetzen.