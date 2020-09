Mehr Geld für Startups

Hohe Fördersummen

Im Einzelfall sollen junge Unternehmen Förderungen von bis zu 25 Millionen Euro erhalten. Bisher habe die Obergrenze bei 10 Millionen gelegen, so Ministerpräsident Markus Söder. Es sei wichtig, mehr für die Unterstützung von Startups zu tun. Denn im nationalen und internationalen Kontext stehe man um die besten Ideen und kreativsten Köpfe in Konkurrenz mit vielen anderen Standorten. Gute Finanzierungsmöglichkeiten seien wesentlich, um mithalten zu können. In China würden Startups etwa enorm vom Staat unterstützt, in den USA sehr stark über private Risikokapitalgeber.

Neue Startup Zentren

Die bestehenden Gründerzentren sollen zu neuen Startup Zentren ausgebaut und damit gestärkt werden. Sie könnten so auch auf internationaler Ebene aktiver werden. Zudem werde mehr Geld für junge Unternehmen zur Verfügung stehen, die aus dem universitären Kontext kommen. Und schließlich soll künftig mit dem Bayern Fonds auch die Eigenkapitalbasis von Startups gestärkt werden.

"Damit erfolgreiche Startups nicht am Ende gekauft werden oder finanziell so strukturiert werden, dass aus einem bayerischen Startup am Ende ein chinesisches oder amerikanisches wird." Ministerpräsident Markus Söder

Glasfaserausbau beschleunigen

Neben der Stärkung der finanziellen Basis soll auch die technische Infrastruktur besser ausgebaut werden. Der Glasfaserausbau werde beschleunigt, verspricht Söder. Denn der sei für die Digitalisierung und die Zukunft vieler junger Unternehmen entscheidend.