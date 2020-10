Megadeal: Fränkischer Gipskonzern Knauf kauft Konkurrenten

Mit dem Kauf des Konzerns erweitert sich der fränkische Gips-Konzern mit Hauptsitz im Landkreis Kitzingen auf einen Schlag um 19 Fabriken und 3.200 Beschäftigte. Den Kauf von USG Boral mit Hauptsitz in Singapur für 1,015 Milliarden US-Dollar (867 Millionen Euro) hat Jörg Schanow von der Knauf-Geschäftsleitung am Donnerstag bestätigt. Die Gebrüder Knauf KG war zuvor schon zur Hälfte an USG Boral beteiligt. Das Unternehmen gilt als Branchenprimus in Südostasien.

Mögliche Kartellverfahren stehen noch aus

"Der Mitgesellschafter Boral hat Knauf seine Anteile kürzlich zum Kauf angeboten", sagte Schanow. Der Kaufvertrag sei bereits am Montag abgeschlossen worden. Dem Kauf müssten Kartellbehörden in Ländern wie Australien, Neuseeland und Thailand zunächst zustimmen. Voraussichtlich stünden fünf Kartellverfahren an, sagte Schanow. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen.