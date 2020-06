Medizinfirma B.Braun steigt bei Rhön-Klinikum aus

Der Hamburger Krankenhauskonzern Asklepios ist einer geplanten Übernahme der Rhön Klinikum AG ein großes Stück nähergekommen. Das hessische Unternehmen B.Braun beendet nämlich sein mehrjähriges Engagement bei der Rhön Klinikum AG. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Melsungen mit. Der Pharma- und Medizinbedarfsanbieter war seit 2013 als Großaktionär in Bad Neustadt beteiligt und hielt zuletzt gut 25 Prozent der Anteile. Die gibt B.Braun nun an Asklepios ab.

B.Braun gegen Asklepios-Übernahme

B.Braun hatte sich lange erbittert gegen die Übernahme des Rhön Kliniken gewehrt. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang Juni hatten die Hessen versucht, mehrere Aufsichtsratsmitglieder, darunter Firmengründer und Chefkontrolleur Eugen Münch, abzuberufen. B.Braun wollte auch die Satzung ändern, um Entscheidungen der Hauptversammlung blockieren zu können. Beides fand keine Mehrheit.

Rhön-Klinikum-Gründer und Asklepios sind sich einig

Asklepios will die Rhön Klinikum AG komplett übernehmen und den Abstand auf Branchenführer Fresenius Helios verkürzen - mit Hilfe von Rhön-Gründer und Teilhaber Eugen Münch. Zusammen kamen sie bereits auf mehr als 50 Prozent der Rhön-Aktien. Den verbleibenden Aktionären wurde ein Übernahmeangebot für 18 Euro je Anteil gemacht. Zum 6. Juli soll feststehen, wie viele Anteilseigner darauf eingegangen sind, heißt es von einem Asklepios-Sprecher.

Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten

Das Bundeskartellamt hat die geplante Übernahme genehmigt, bei Rhön laufen Verhandlungen über die Trennung von Chef Stephan Holzinger. Helmut Bühner, der Betriebsratsvorsitzende der Rhön-Klinikum AG, sagte am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung, dass er davon ausgehe, dass eine Aktienmehrheit von Asklepios keine Auswirkungen auf die Arbeitsverträge der rund 3.000 Mitarbeiter vor Ort haben wird.

Die Rhön-Klinikum AG beschäftigt an sechs Standorten über 18.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 sind über 860.000 Patienten behandelt worden. Asklepios betreibt bislang rund 160 Klinikstandorte.