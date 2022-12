Knappe Medikamente: Apotheken stellen eigene Fiebersäfte her

Aufgrund des anhaltenden Medikamentenmangels bei gleichzeitiger Krankheitswelle ergreifen viele Apotheken nun die Initiative und stellen ihre eigenen fiebersenkenden Medikamente her - so auch der Augsburger Apotheker UIrich Koczian. "Wir stellen zurzeit Paracetamol-Zäpfchen und Ibuprofen-Säfte her. Mit der eigenen Herstellung wollen wir eine Basisversorgung sicherstellen", sagt der Augsburger Apotheker. Gerade sei man zudem dabei, an einer Rezeptur für einen Antibiotikum-Saft zu arbeiten, einem Amoxicillin-Saft.

Das sei ein Saft, der sehr häufig vor allem in der Kindermedizin verschrieben, aber auf absehbarer Zeit nicht erhältlich sein werde. Das Problem beim Amoxicillin sei, dass der Wirkstoff schlecht schmecke. "Und wenn die Kinder den über mehrere Tage zwei bis dreimal täglich nehmen sollen, dann muss er akzeptabel schmecken. Und jetzt geht es darum, dass man den Geschmack so hinkriegt, dass der tolerabel ist für Kinder“, erklärt der Apotheker.

Fiebersaft nur gegen Rezept

Die anhaltende Medikamentenflaute sorgt für Unsicherheiten, gerade auch bei Eltern. Denn Kinder und Jugendliche haben oft Fieber, wenn sie krank sind. Viele Eltern würden deswegen gerne fiebersenkende Mittel auf Vorrat kaufen - doch das geht nicht, sagt Apotheker Koczian. Er verkauft seine selbst hergestellten Fiebersäfte und Zäpfchen nur gegen Vorlage eines Arztrezeptes. So will Koczian Hamsterkäufen und einer weiteren Knappheit an Medikamenten vorbeugen.

Um die 20 Euro kosten Fiebersäfte aus der eigenen Herstellung, ein industriell gefertigter Saft koste etwa vier bis fünf Euro, sagt der Apotheker. Der Preisunterschied resultiere aus dem Arbeitsaufwand und den teuren Ausgangsmaterialien. Zudem könne seine Apotheke nicht in großen Mengen herstellen, bis zu 50 Säfte am Tag seien möglich – das reiche aber aus, diejenigen zu versorgen, die das Medikament unbedingt benötigten.

Die Apotheke könne allerdings nicht jedes Medikament selbst herstellen: "Es muss natürlich der Arzneistoff verfügbar sein. Wir können alle halbfesten Formen wie Cremes, Salben sowie alle flüssigen Formen wie Säfte und Tropfen und auch feste Formen wie Kapseln und Zäpfchen herstellen“, sagt Koczian. Aber bei Tabletten sei das anders, da brauche es bestimmte Maschinen, auch seien bestimmte Mengen erforderlich, damit sich so eine Maschine rentiere.

Viele Gründe für anhaltenden Medikamentenmangel

Dass es derzeit einen so extremen Mangel an Medikamenten gibt, hat in den Augen des Apothekers vielerlei Gründe, da die Arzneimittelproduktion äußerst komplex sei. Da sei zum einen die Preispolitik der vergangenen Jahre. "Die Krankenkassen zahlen für bestimmten Arzneistoffe einer bestimmten Stärke und Packungsgröße einen bestimmten Betrag und nicht mehr. Die Folge war, dass immer mehr Hersteller ausgestiegen sind, insgesamt also die Angebotsvielfalt zurückgegangen ist. Und gleichzeitig waren immer weniger Produzenten vorhanden, die den Arzneistoff selbst herstellen, der dann von den Herstellern zu den Endprodukten weiterverarbeitet wird", sagt Koczian.

Das Ganze sei nochmal verschärft worden, als zu den Festbeträgen noch die Rabattverträge kamen. "Beispiel Paracetamol: Da ist nicht das Problem, dass Paracetamol nicht auf dem Markt ist, sondern dass beispielsweise die Produktion von den Glasflaschen durch die Energiekrise teurer geworden ist. Und für den Rabatt-Vertragspreis kann das ein Hersteller einfach nicht mehr anbieten."

Hinzu käme jetzt auch, dass es während der Corona-Pandemie weniger Atemwegs-Infektionen und andere Infektionserkrankungen gab – und die Industrie plane ihren Bedarf immer nach einem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre. "Der war natürlich in den letzten Jahren deutlich niedriger. Also denke ich, dass die Industrie insgesamt die Produktion etwas reduziert hat. Und jetzt kam eben dieser vermehrte Bedarf", sagt Apotheker Koczian. Wegen Corona und dem Ukraine-Krieg gebe es zudem anhaltende Lieferkettenprobleme.