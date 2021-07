Media-Markt-Saturn vor kleiner Revolution

In den 1980er und 90er Jahren hatten "Media Markt" und "Saturn" einen rasanten Aufstieg erlebt – auch deshalb, weil die jeweiligen Marktleiter einen Anteil von bis zu zehn Prozent an ihren Filialen besitzen. Sie sind weitgehend frei in ihren Entscheidungen und am unternehmerischen Erfolg in hohem Maße interessiert.

Das Modell behindert den Online-Verkauf

Doch gerade dieses Erfolgskonzept war ein Hemmschuh in den vergangenen Jahren. Die Marktleiter wollten von einem zentralen Online-Verkauf wenig wissen. Sie sahen darin eine Konkurrenz. Laut Beobachtern haben "Media Markt" und "Saturn" dadurch den Online-Boom lange Zeit verpasst. Die Elektronikmarktketten sind dadurch in große Schwierigkeiten geraten.

Marktleiter sollen verkaufen

Nach mehreren Strategie- und Chefwechseln soll nun ein anderes Geschäftsmodell her: Nach Informationen der Lebensmittelzeitung will "Media-Saturn" den Marktleitern ihre Anteile abkaufen. In dieser Woche soll ihnen ein Angebot unterbreitet werden. Ziel ist es, Marktabläufe und Sortimente zu vereinheitlichen. Die Frage ist nur, ob die Marktleiter ihre Anteile wirklich verkaufen wollen. Doch der Zeitpunkt scheint günstig. Die Filialen mussten wegen Corona lange schließen. Umsätze gab es nur übers Internet.