Mechatronik-Spezialist Stäubli erweitert Standort in Bayreuth

Der Schweizer Mechatronikspezialist Stäubli baut seinen Standort in Bayreuth aus. Auf dem Gelände im Bayreuther Industriegebiet soll ein Campus mit Büros, Lager- und Werkhallen entstehen.

Stäubli: "Deutliches Bekenntnis zum Standort Bayreuth"

Stäubli-Vorstand Gerald Vogt erläuterte am Donnerstag anlässlich des Spatenstichs die Ausbaupläne. Demnach sollen vier neue Gebäude mit einer Nutzfläche von 7.500 Quadratmeter gebaut werden. Vogt bezeichnete die Ausbaupläne als Strategie 2030 und als ein deutliches Bekenntnis zum Standort Bayreuth, an dem Stäubli seit 1969 präsent ist.

Knapp 600 Mitarbeiter am Standort Bayreuth

Bei den neuen Gebäuden handelt es sich um ein Bürohaus, eine Werkhalle für die Abteilung Robotics, eine Lager- und Logistikhalle sowie ein Welcome Center mit Empfangs- und Ausstellungsmöglichkeiten. Stäubli zählt derzeit weltweit 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 600 am Standort Bayreuth. Das 1892 in Zürich gegründete Familienunternehmen stellt Industrieroboter, Textilmaschinen und Steckverbindungen zum Beispiel für Hydrauliksysteme, Druckluft und Zapfsäulen her.

"Ausbildung hat hohen Stellenwert"

Der zweite Bürgermeister der Stadt, Andreas Zippel (SPD) zeigte sich erfreut über die Entscheidung für Bayreuth. Ausdrücklich sprach er der Firmenleitung seinen Dank aus, ebenso wie die Hauptgeschäftsführerin der IHK Oberfranken, Gabriele Hohenner, die betonte, dass bei Stäubli neben qualifizierten Fachkräften auch die Ausbildung einen hohen Stellenwert habe. Das Unternehmen biete pro Jahr zehn Ausbildungsplätze an und habe in Bayreuth bereits 201 Menschen ausgebildet.