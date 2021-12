McDonald´s Deutschland wird 50: Erste Filiale öffnete in München

Die Olympischen Spiele in München steckten noch in der Vorbereitung, als ein amerikanischer Schnellrestaurant-Konzern ein Zeichen setzte: Am vierten Dezember 1971 wurde in Obergiesing in der Nähe des 60er Stadions die erste Deutschland-Filiale eröffnet. Nach der Eröffnung in München kamen schon bald die nächsten Schnellrestaurants der US-Kette hinzu. Mittlerweile gibt es rund 1.500 Läden hierzulande, allerdings stagniert die Zahl seit Jahren.

Schnell und günstig

Die US-Burgerkette hatte den Ruf, schnelles und günstiges Essen zu bieten. Dafür war damals allerdings auch die Auswahl recht überschaubar. In der ersten Filiale gab es gerade einmal sechs Produkte: Hamburger, Cheeseburger, Pommes, Coca-Cola, Limo und Kaffee.

Den Standort gibt es heute noch, in der Filiale hat sich aber sonst viel geändert. Es gibt mittlerweile digitale Terminals zum Bestellen und viel mehr Produkte. Die Marke McDonalds werde sich immer weiterentwickeln, auch Trends aufgreifen, so der Pressesprecher des Unternehmens in Deutschland, Markus Weiß. Mittlerweile gibt es in einigen Städten sogar Lieferdienste.

Das Angebot wurde ständig erweitert

Daneben werden heute viel mehr Produkte angeboten. Seit 1994 kann man in den Schnellrestaurants auch frühstücken. Ein paar Jahre später wurde der "McRib" eingeführt, Softeis und vieles mehr. Auch für Vegetarier und Flexitarier habe man jetzt ein Angebot, mit einem veganen Burger, da hätte 1971 noch nie jemand dran gedacht, so Weiß. Mittlerweile gibt es auch klein geschnittene Äpfel in Tüten, Wraps, Fischburger und Salat.

Ernährungswissenschaftlerin bleibt skeptisch

Allerdings wird das wohl auch weiterhin viele Eltern nicht überzeugen können, die um die Ernährung ihrer Kinder besorgt sind, zumal auch Ernährungswissenschaftler skeptisch bleiben - wie etwa die Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung Margareta Büning-Fesel. Wenn man in so ein Fast Food-Restaurant gehe, habe man vielleicht nicht als erstes den Salat im Blick sondern wahrscheinlich den Burger, Pommes oder ähnliches, um schnell satt zu werden oder um sich mit Freunden zu treffen und Spaß zu haben.

Dementsprechend sind die drei beliebtesten Produkte der "Cheeseburger", der "Big Mac" und die "Chicken McNuggets". Mal schauen, was in den nächsten Jahren im veränderten Nachfrageverhalten der Jugend passiere und ob das weiter in diese Richtung gehe, meint dazu Büning-Fesel. Das gilt wohl auch für das Verpackungsproblem. Nach jedem Essen bleiben meist eine Menge Müll und Speisereste zurück, auf dem Tablett oder im schlimmsten Fall auf der Straße.

50 Jahre Arbeitskampf

Diese Erfahrung deckt sich mit den Schilderungen von Christoph Schink. Schink ist bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für das Gastgewerbe zuständig. McDonalds habe eine bewegte Geschichte hinter sich, eigentlich 50 Jahre Arbeitskampf. Man habe ein gewerkschaftsfeindliches Unternehmen vorgefunden, mit teilweise unterirdischen Arbeitsbedingungen. Durch ständigen Kampf habe man die Dinge immer weiter verbessern können. Schink spricht von mittlerweile vernünftigen Tarifverträgen. Die Papierlage sei soweit in Ordnung.

Allerdings gibt es nach wie vor Kritik an den Arbeitsbedingungen - und zwar mit Franchisenehmern von McDonalds, die als eigenständige Kaufleute die Filialen betreiben. Da nehme man die Welt sehr unterschiedlich war, stellt Schink fest. Einige machten ihre Sache sicher ordentlich, doch andere verstießen nach wie vor gegen Recht und Gesetz.

Der Gewerkschafter sieht die Münchner Deutschlandzentrale in der Pflicht. Wenn McDonalds seinen Franchisenehmern vorschreibe, wie viele Gürkchen und Mayonnaise auf die Burger komme, dann müsste man die Arbeitsbedingungen genauso gut kontrollieren, so sein Fazit. Motivierte Mitarbeiter müssten eigentlich im Interesse des Arbeitgebers sein, um die Restaurants zukunftsfähig aufzustellen. Schließlich sei man vor 50 Jahren nach Deutschland gekommen, um zu bleiben.