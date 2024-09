Mbappé wird Anteilseigner bei Kronacher TV-Hersteller Loewe

Sie flüchteten zunächst in die BRD-Botschaft in Prag und durften danach in den Westen ausreisen: In Sonderzügen kamen vor 35 Jahren Flüchtlinge aus der DDR am Hauptbahnhof in Hof an. Deswegen wird dort am Dienstag zum Frühstück geladen – um 6.14 Uhr.