Maschinenfabrik Reinhausen holt Tennet-Geschäftsführer

Wilfried Breuer wird ab April Teil der Geschäftsführung der Maschinenfabrik Reinhausen. Das international aufgestellte Unternehmen ist Weltmarktführer bei der Produktion von Laststufenschaltern für Leistungstransformatoren. Der Elektro-Ingenieur kommt vom Übertragungsnetzbetreiber Tennet.

Verantwortlich für Teile des deutschen Übertragungsnetzes

In der Konzerngeschäftsleitung von Tennet ist Breuer derzeit für wesentliche Teile des deutschen Übertragungsnetzes verantwortlich. Zuvor war Breuer 22 Jahre lang für Siemens tätig, darunter mehrere Jahre in Afrika und Asien.

Seine künftigen Geschäftsführerkollegen in Regensburg loben ihn als "Spitzenkraft der internationalen Energietechnik", mit Erfahrung bei Großprojekten und Produktinnovationen. Breuer sei in den Bereichen Netzplanung und Netzbetrieb ein hoch angesehener Experte mit großer Führungskompetenz, so Nicolas Maier-Scheubeck und Michael Rohde, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Reinhausen.

Innerhalb des Führungstrios übernimmt Wilfried Breuer die Geschäftsfelder Transmission und Automation sowie den Vertrieb. Michael Rohde verantwortet die Geschäftsfelder Distribution und Power. Nicolas Maier-Scheubeck bleibt als Sprecher der Geschäftsführung für das Geschäftsfeld Manufacturing sowie Produktion und Administration zuständig.

Für die Maschinenfabrik Reinhausen und ihre Tochtergesellschaften arbeiten nach eigenen Angaben rund 3.550 Mitarbeiter weltweit. Hauptsitz ist Regensburg. Hier sitzen Geschäftsleitung, Marketing und Vertrieb, Forschung und Entwicklung sowie große Teile der Produktion.