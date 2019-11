Maschinenbauverband gegen staatliche Tarifbindung

In der Industrie kommen die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nicht gut an. Er will steuerliche Anreize für Unternehmen schaffen, damit sie mit den Gewerkschaften mehr Tarifverträge abschließen. Das Gegenteil ist der Fall: Immer weniger Unternehmen wollen sich an einen Flächentarif binden. Im Maschinenbau sind es noch 30 Prozent, in der Metall- und Elektroindustrie insgesamt noch ein Viertel. Da es sich dabei meist um die größten Unternehmen handelt, profitiert jeder zweite Arbeitnehmer davon. In den übrigen Industriebetrieben gelten oft spezielle Haustarife, die viele ähnliche Regelungen enthalten, aber nicht alle.

VDMA: keine steuerliche Nachteile

Der Maschinenbauverband VDMA besteht darauf, in jedem Betrieb die Regeln aushandeln zu können, ohne steuerliche Nachteile davon zu haben. Bundesarbeitsminister Heil hält die Tarifbindung für ein öffentliches Gut, das der Gesetzgeber auch fördern dürfe. Nach dem Grundgesetz darf der Staat sich aber nicht in die Tarifautonomie einmischen. In Berlin wollen heute Vertreter aller Beteiligten ihre Argumente auf einer Podiumsdiskussion austauschen.