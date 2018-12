Maschinenbau: Vom Boom in die drohende Krise

Die Autoflaute bei den europäischen Herstellern hat dem Maschinenbau kaum etwas anhaben können. Zu gut ist die internationale Auftragslage in zahlreichen Branchen. Aber ein Ende ist absehbar.

Handelsstreit zwischen USA und China wirkt sich aus

Teure Maschinen werden häufig erst am Ende des Aufschwungs bestellt, weil große Investitionen zunächst noch aufgeschoben wurden. Die Branche boomt daher oft noch, wenn sich andere Industriezweige wie die Chemie schon im Abschwung befinden. Ohne den Handelsstreit zwischen den USA und China und ohne den Brexit wären die Voraussetzungen gut für ein weiteres Jahr mit Wachstum im Maschinenbau. Von einer Eskalation der politischen Krisenlage wären in Amerika und Asien die beiden größten Handelspartner betroffen und mit Großbritannien eines der wichtigsten EU-Länder.

Focus im Maschinenbau liegt auf Digitalisierung

Zukunftsmärkte will der Maschinenbau sich mit einer konsequenten Digitalisierung sichern. Bei der sogenannten Industrie 4.0 soll "Made in Germany" im Mittelpunkt der Entwicklung stehen. Auch das Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz wollen die deutschen Ingenieure in Zusammenarbeit mit Informatikern und Elektrotechnikern in Angriff nehmen.