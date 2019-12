Maschinenbau: Schrumpfen auf hohem Niveau

Unterdessen hat die Pressmetall-Gruppe mit Standorten in Gunzenhausen und Hoym in Sachsen-Anhalt beim Amtsgericht Ansbach ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Betroffen sind rund 750 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von Aluminium-Druckgusskomponenten in Deutschland. Am Standort Gunzenhausen beschäftigt die Gruppe 550 Mitarbeiter, in Hoym in Sachsen-Anhalt 200. Vor allem die Krise in der Automobilindustrie hat das Unternehmen in Schieflage gebracht.