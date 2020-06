Zur Person: Markus Braun, der Ex-Chef von Wirecard

Die Ablösung und die Verhaftung von Wirecardchef Markus Braun gilt als tiefe Zäsur für das schnell gewachsene Unternehmen. Der 50-Jährige war die bestimmende Kraft hinter dem Aufstieg des Unternehmens.

Markus Braun war nicht nur Chef, sondern auch Cheftechniker

18 Jahre stand er dabei an der Spitze von Wirecard. 2002 war er als CEO und CTO in den Vorstand der 1999 gegründeten Firma gekommen. Damit war er nicht nur der klassische Unternehmenschef (chief executive officer), sondern auch noch für den gesamten Bereich Technologie zuständig (chief technology officer).

Überzeugt vom Geschäftsmodell

Braun gilt als technisch orientiert, als Nerd, der sich bestens in den Tiefen der Wirecard-Technik auskennt. Als besonders zugänglicher Typ wird er dabei nicht beschrieben. Von seinem Unternehmen und dem Geschäftsmodell war er dabei nach außen hin immer voll überzeugt.

Wirecard habe ein exzellentes Geschäftsmodell, herausragende Technologie und ausreichende Ressourcen für eine große Zukunft, sagte er noch anlässlich seiner Abberufung als Firmenchef. Immerhin hat er zuletzt auch sieben Prozent der Aktien besessen – und war damit phasenweise, als die Aktien noch deutlich höher standen, Milliardär.

Als Wirtschaftsinformatiker an die Spitze von Wirecard

Geboren wurde Braun 1969 in Österreich. 1995 schloss er ein Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien ab und promovierte fünf Jahre später, berufsbegleitend, in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Bis 1998 arbeitete er bei einer kleineren Consultingfirma, von 1998 bis 2001 war er dann für die KPMG Deutschland tätig, bevor er 2002 zu Wirecard in den Vorstand wechselte.

Mit dem jähen Absturz der Wirecard-Aktie geht auch die tiefe Zäsur der Karriere des einst gefeierten Markus Brauns einher, für den natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Am Montagabend war er festgenommen worden. Am heutigen Dienstag kam er gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro und Auflagen frei.