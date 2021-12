Marktforscher GfK: Investor will wohl Anteile verkaufen

Der Finanzinvestor KKR (Kohberg Kravis Roberst & Co mit Sitz in New York) prüft offenbar einen Verkauf seiner Beteiligung am Nürnberger Markforscher GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) und hat die Investmentbank Goldman Sachs damit beauftragt. Das hat die Nachrichtenagentur Bloomberg zuerst gemeldet. Die GfK und KKR wollten auf BR-Anfrage diese Meldung weder bestätigen noch dementieren.

GfK ist geschrumpft

KKR hatte im März 2017 knapp die Hälfte der Anteile an Deutschlands größtem Marktforschungsunternehmen mit Sitz in Nürnberg erworben und der GfK eine harte Restrukturierung verordnet. Dabei zog sich das Traditionsunternehmen von der Börse zurück und trennte sich von unprofitablen Sparten durch Verkäufe und Aufgaben. Die Zahl der Mitarbeiter sank im Rahmen der Sanierung von gut 13.000 auf 8.000 Beschäftigte. Seit vergangenem Jahr wächst die GfK wieder.

Digitale Plattform mit KI-Unterstützung

Außerdem hat das Unternehmen die digitale Plattform "GfK newron" gestartet. Sie arbeitet mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) und ermöglicht den GfK-Kunden in Echtzeit bessere Zukunftsprognosen zu erstellen, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite. Die Nürnberger Marktforscher ermitteln unter anderem täglich die Einschaltquoten für das Fernsehen und monatlich das Konsumklima.

Größtes Marktforschungsunternehmen des Landes

Die GfK gilt als Deutschlands größtes Marktforschungsunternehmen und zählt weltweit zu den Top 10. Die GfK wurde im Februar 1934 von Nürnberger Hochschullehrern, darunter dem späteren deutschen Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard, als Verein gegründet. Diesem gehört immer noch mehrheitlich die GfK.